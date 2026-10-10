  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Ravindra Jadeja to play Ranji Trophy for Saurashtra
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Saturday, 10 October 2026 (14:57 IST)

Ranji Trophy में खेलेंगें रविंद्र जड़ेजा अपनी घरेलू टीम सौराष्ट्र के लिए

Ravindra Jadeja
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (14:57 IST)
google-news
सौराष्ट्र ने स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को छत्तीसगढ़ के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले मैच के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया है। अनुभवी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट टीम की कप्तानी करेंगे।

जडेजा हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की 2-1 से वनडे सीरीज जीत का हिस्सा थे, जहां उन्होंने दो मैचों में दो विकेट लिए, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। रणजी ट्रॉफी इस बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर को अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के दो टेस्ट मैचों के दौरे से पहले अपनी लाल गेंद की क्रिकेट का फॉर्म हासिल करने का मौका देगी। टेस्ट सीरीज वेलिंग्टन में 19-23 नवंबर तक शुरू होगी, जिसके बाद दूसरा मैच क्राइस्टचर्च में 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक खेला जाएगा।

सौराष्ट्र अपने अभियान की शुरुआत 11 अक्टूबर को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में करेगा। पूर्व चैंपियन टीम को एलीट ग्रुप बी में आंध्र, असम, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब और त्रिपुरा के साथ रखा गया है। सौराष्ट्र ने पिछले सीज़न की टीम से 14 खिलाड़ियों को बरकरार रखा है, जबकि तेज़ गेंदबाज़ नील पांड्या और ऑलराउंडर अर्थ यादव दो नए खिलाड़ी हैं। टीम 2025-26 सीज़न में ग्रुप-स्टेज से बाहर होने के अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहेगी।
Jaydev Unadkat
उनादकट ससेक्स के साथ शानदार प्रदर्शन के बाद तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे, जहां उन्होंने सात मैचों में 22.21 की औसत से 28 विकेट लिए थे। उनके प्रदर्शन में हैम्पशायर के खिलाफ 5/32 के आंकड़े के साथ एक बार पांच विकेट और दो बार चार विकेट लेना शामिल था।

सौराष्ट्र, जिसने उनादकट की कप्तानी में 2019-20 और 2022-23 में रणजी ट्रॉफी जीती थी, के आक्रमण में बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ चेतन सकारिया भी शामिल होंगे। हार्विक देसाई विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि बल्लेबाजी लाइन-अप में अनुभवी खिलाड़ी अर्पित वासवदा, चिराग जानी और जय गोहिल शामिल हैं।इस सीजन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले बाएं हाथ के स्पिनर धर्मेंद्रसिंह जडेजा के जाने से पार्थ भुट पर स्पिन विभाग में बड़ी जिम्मेदारी आ गई है।

सौराष्ट्र रणजी टीम: जयदेव उनादकट (कप्तान), रवींद्र जड़ेजा, हार्विक देसाई (विकेटकीपर), अर्पित वासवदा, चिराग जानी, प्रेरक मांकड़, जय गोहिल, चेतन सकारिया, अंकुर पंवार, सम्मर गज्जर, पार्थ भूत, विश्वराजसिंह जाडेजा, हेतविक कोटक, नील पंड्या, और अर्थ यादव, तरंग गोहेल।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
न्यूजीलैंड के कई अहम खिलाड़ी चोट के कारण भारत के खिलाफ T-20I सीरीज से हुए बाहर

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मा

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मारोहित शर्मा को आगामी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए एकदिवसीय टीम में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ उनका फैमिली गेम शो का प्रसारण होगा और दूसरी ओर वह क्रिकेट खेलेंगे। ऐसी सुविधा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसी भी क्रिकेटर को नहीं दी जो रोहित शर्मा को मिल रही है वह भी बिना खास फॉर्म के।

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सविता

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सवितागोलकीपर सविता पूनिया सोमवार को भारत की सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने भारत की पूर्व स्ट्राइकर वंदना कटारिया के 320 सीनियर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। सविता पूनिया ने यह उपलब्धि जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में इंडोनेशिया के खिलाफ भारत के पूल बी मैच के दौरान हासिल की।

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोप

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोपपाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी के ख़िलाफ़ मोहम्मद रिज़वान की याचिका को लाहौर हाई कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए उन्हें साइबर क्राइम एजेंसी के सवालों का जवाब देने के निर्देश दिए हैं।रिज़वान ने बुधवार को एक याचिका दायर की थी जिसमें उनके वकीलों ने कहा था कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह उनसे क्यों पूछताछ कर रही है

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपए

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपएजापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में भारत का 503 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि मंत्रालय ने एशियाड दल और उनके कोच तथा इक्विपमेंट के लिए 702 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)लॉर्ड्स के मैदान पर आए एकदिवसीय शतक को छोड़ दे तो रोहित शर्मा मैदान पर लंबी पारी खेलने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन उनकी पूर्व प्रेमिका सोफिया हयात ने यह बताया है कि बिस्तर पर भी रोहित शर्मा लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं। यह खुलासा उन्होंने एक पॉडकास्ट में किया। इस कार्यक्रम का नाम Straight Talk Queer Wisdom है।