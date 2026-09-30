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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Wednesday, 30 September 2026 (19:57 IST)

अबकी बार 400 पार, वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाजों ने पहली बार लगाए भारत में ODI शतक

West Indies
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 30 Sep 2026 (19:57 IST)
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INDvsWI 3 बल्लेबाजों के शतक की बदौलत वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ पहली बार 400 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। पिछले एकदिवसीय मैच में भारत के खिलाफ शतकीय साझेदारी को भुना नहीं पाई थी लेकिन इस बार पिछले मैच के शतकवीर जस्टीन ग्रीव्स को बाहर बैठाकर भी इंडीज ने पहाड़नुमा स्कोर खड़ा कर लिया।

वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ सबसे बना वनडे स्कोर बनाया। इससे पहले इंडीज ने साल 2018 में इसी मैदान पर 333 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज की ओर से सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने 101 रन, कप्तान शाई होप ने 105 रन और आमिर जंगू ने सर्वाधिक 114 रन बनाए।

भारत के लिए गरीबी में गीला आटा तब हो गया जब उनके दो गेंदबाज चोटिल हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा सिर्फ 5 ओवर डाल पाए और नमन धीर सिर्फ 6.1 ओवर डाल पाए। उनकी जगह एकदिवसीय डेब्य कर रहे आकिब नबीं ने उनके ओवरों का कोटा पूरा किया लेकिन वह ना केवल महंगे साबित हुए बल्कि उनको विकेट भी नहीं मिले।

कुलदीप यादव, गुरुनूर बरार और रविंद्र जड़ेजा ने 2-2  विकेट लिए। लेकिन भारतीय गेंदबाजी और सपाट पिच का वेस्टइंडीज बल्लेबाजों ने बहुत खूब फायदा उठाया है। यह पहली बार है जब वेस्टइंडीज टीम के 3 बल्लेबाजों ने इस प्रारुप में शतक बनाए हों।वेस्टइंडीज ने 7 विकेटों के नुकसान पर 405 रन बनाए हैं।

बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद कैंपबेल ने 65 गेंदों में शतक जड़कर लय तय की और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने भारत के अनुभवहीन तेज गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाईं।

कैंपबेल ने 68 गेंदों पर 101 रन की पारी के दौरान भारतीय आक्रमण की धुनाई की जिसमें नौ चौके और पांच छक्के जड़े थे।  इसके बाद होप और जांगू ने बीच के और अंतिम ओवरों में दबदबा बनाते हुए करीब आठ रन प्रति ओवर की दर से स्कोर में इजाफा किया।

होप ने सूत्रधारक के साथ आक्रामक बल्लेबाज की भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने विराट कोहली द्वारा 27 रन के निजी स्कोर पर मिले जीवनदान का पूरा फायदा उठाया। शॉर्ट मिडविकेट पर कोहली के हाथों से उनका कैच छूट गया था।

कप्तान ने 94 गेंदों पर 104 रन की शानदार पारी खेली जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल थे। इससे भारत को वापसी करने का मौका नहीं मिला। जांगू ने भी होप का बखूबी साथ दिया। उन्होंने आक्रामकता के साथ सोच-समझकर शॉट खेलते हुए सिर्फ 69 गेंदों में अपना दूसरा वनडे शतक पूरा किया। वह 13 चौके और तीन छक्के की मदद से 114 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहली बार वेस्टइंडीज के लिए वनडे में तीन शतक बने। यह स्कोर 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ उसके पिछले 389 रन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से बेहतर रहा।

एशियाई खेलों की टीम में शामिल जसप्रीत बुमराह और बाहर चल रहे मोहम्मद सिराज की अनुपस्थिति में भारत 2027 विश्व कप से पहले युवाओं को आजमा रहा है। लेकिन तेज गेंदबाजी आक्रमण के प्रदर्शन ने काफी सवाल खड़े किए क्योंकि इससे तेज गेंदबाजी में उसकी अनुभवहीनता उजागर हो रही है।

भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को लगातार नजरअंदाज किए जाने के बीच भारत की विकल्प तलाशने की कोशिश प्रभावशाली नहीं दिखी। जम्मू कश्मीर से भारतीय टीम में प्रतिनिधित्व करने वाले तीसरे क्रिकेटर बने औकीब नबी ने अपने 8.5 ओवर में 84 रन लुटाए, उन्हें सपाट पिच पर वेस्टइंडीज को रोकने में संघर्ष करना पड़ा। गुरनूर बरार ने 96 रन देकर दो जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने पांच ओवर में 45 रन देकर एक विकेट लिया।

भारत की चिंता और बढ़ गई जब बल्लेबाजी ऑलराउंडर नमन धीर का टखना मुड़ गया जिससे उन्हें 6.1 ओवर गेंदबाजी करने के बाद 36वें ओवर में मैदान छोड़ना पड़ा।भारत के लिए सकारात्मक पहलू दो स्पिनर रहे जिसमें कुलदीप यादव (65 रन देकर दो विकेट) ने वनडे में 200 विकेट के क्लब में प्रवेश किया जबकि रविंद्र जडेजा ने 75 रन देकर दो विकेट झटके।
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