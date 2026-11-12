न्यूजीलैंड की टीम चौथे वनडे में उतारेगी दूसरे दर्जे की टीम, 31 साल का गेंदबाज करेगा डेब्यू

INDvsNZ भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम 0-2 से एकदिवसीय सीरीज में पिछड़ रही है और 7 साल बाद अपने घर में एकदिवसीय सीरीज हारने के मुहाने पर खड़ी है। मेजबान टीम चोटिल खिलाड़ियों की लंबी फहरिस्त से पहले ही परेशान थी अब टीम को अपने 4 मुख्य खिलाड़ी 19 नवंबर से शुरु हो रही टेस्ट सीरीज के लिए गंवाने पड़ेंगें।

न्यूजीलैंड टीम के मुख्य बल्लेबाज डैरिल मिचेल, मुख्य ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स, हैनरी निकल्स और टॉम लेथम और नाथन स्मिथ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए अंतिम 2 एकदिवसीय मैच नहीं खेलेंगे। ऐसे में पहले से परेशानी में पड़ी न्यूजीलैंड की टीम का बल्लेबाजी क्रम और ज्यादा कमजोर लग रहा है।

टीम के लिए सुखद बात यह है कि माइकल ब्रेसवेल का अंतिम ग्यारह में शामिल होना तय लग रहा है जिनका रिकॉर्ड भारत के खिलाफ खासा अच्छा रहा है लेकिन फिर भी एक खिलाड़ी पर निर्भर होना टीम के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है।

टिम सिफर्ट जो खुद बुरे फॉर्म से जूझ रहे हैं उनके सामने विल यंग का भी वही हाल है। टीम चाहती तो है कि विल यंग वही भूमिका अदा करें जो कभी केन विलियमसन करते थे लेकिन बल्लेबाजों की कमी होने के कारण उनको सलामी बल्लेबाजी करवानी पड़ रही है।

कल हो सकता है न्यूजीलैंड अपने दोनों टी-20 विशेषज्ञ सलामी बल्लेबाजों फिन एलेन और टिम सिफर्ट से एकदिवसीय में भी सलामी बल्लेबाजी करवा दे। निकोल्स की जगह माइकल ब्रेसवेल ले सकते हैं।

डीन फॉक्सक्रॉफ्ट और निक केली को बल्लेबाजी का मौका दिया जा सकता है लेकिन कल उनसे बहुत अपेक्षाएं लगाना ज्यादती होगी जब न्यूजीलैंड के प्रमुख बल्लेबाज ही सीरीज में भारतीय गेंदबाजों के सामने फ्लॉप रहे हैं।

न्यूजीलैंड ने न्यूजीलैंड ने अब तक अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलने वाले ब्रेट रैंडेल को टीम में शामिल किया है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि उनको कल मौका मिलने की संभावना कम है क्योंकि क्रिश्चियन क्लार्क को मौका मिल सकता है जिन्होने भारत दौरे पर प्रभावित किया था।