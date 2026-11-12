किश्तवाड़ के जंगलों में फायरिंग के बाद 2 SPO लापता; मोबाइल बंद, सर्च ऑपरेशन जारी

आर्मी कैंप की तरफ जाते समय हुए गायब

लापता जवानों की पहचान ऋषिपाल और बॉबी चंद के रूप में हुई है, जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) का हिस्सा हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दोनों जवान कियार दच्छन से अपर रिज देहरना के इंदरवन इलाके में बसनान में तैनात भारतीय सेना की 17 राष्ट्रीय राइफल्स की टीम को रिलीव करने के लिए निकले थे। वे कियार कैंप से ढारना-मारवाह स्थित सेना की चौकी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तय समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे।

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती कुछ घंटों तक उनके मोबाइल फोन पर संपर्क हो रहा था, लेकिन उसके बाद दोनों के नंबर पूरी तरह से बंद हो गए।

सुरक्षा बलों का व्यापक तलाशी अभियान जारी

जवानों के इस तरह अचानक लापता होने और उनके मोबाइल बंद मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। इसके तुरंत बाद पुलिस और सेना की राष्ट्रीय राइफल्स (RR) ने मिलकर एक संयुक्त और व्यापक तलाशी अभियान (Search Operation) शुरू कर दिया है।

लापता जवानों का सुराग लगाने और उनके गायब होने के पीछे की असली वजह का पता लगाने के लिए दुर्गम पर्वतीय वन क्षेत्रों तथा आसपास के संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की टीमों को तैनात कर दिया गया है।