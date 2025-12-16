मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (16:43 IST)

18 करोड़ पाकर मथीश पथिराना पहुंचे कोलकाता, बने में सबसे महंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी

Matheesh Pathirana
बेबी मलिंगा के नाम से मशहूर मथीश पथिराना को आईपीएल मिनी नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने खेमे में 18 करोड़ रुपए देकर शामिल कर लिया। इससे पहले वह चेन्नई सुपर किंग्स टीम के साथ थे।

अपने पहले तीन सीजन में उन्होंने जिस तरह की प्रतिभा दिखाई, उससे यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह धोनी और जडेजा के बीच 13 करोड़ के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे महंगे रिटेंशन में से एक थे, लेकिन इस आईपीएल 2025 में उनकी परफॉरमेंस में भारी गिरावट आई और चेन्नई सुपर किंग्स की पंजाब किंग्स के खिलाफ हार के बड़े कारणों में से भी वे एक थे।
उन्होंने पंजाब के खिलाफ 4 ओवरों में 45 रन लुटाए, उन्होंने इस सीजन वाइड भी कई डाली हैं। पथिराना ने इस सेशन में आठ मैचों में 10.39 की इकॉनॉमी रेट से सिर्फ 9 ही विकेट चटकाए हैं। वह आईपीएल 2025 में 30 से अधिक वाइड गेंदें फेंकने वाले एकमात्र गेंदबाज भी हैं।

IPL में खेले गए अब तक के 32 मैचों में माथीशा पथिराना (Matheesha Pathirana) ने 47 विकेट चटकाए हैं जिसमे उनका बेस्ट 4/28 रहा है। पथिराना की अनूठी गेंदबाजी शैली पर, उनके बचपन के कोच संपत डी सिल्वा ने कहा कि यह एक स्वाभाविक शैली है। स्वाभाविक शैली को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमने गेंदबाजी शैली बदल दी होती, तो शायद हम आज मथीशा पथिराना की बात नहीं कर रहे होते। इसलिए आज भी, मैं गेंदबाज की स्वाभाविक शैली को नहीं बदलता क्योंकि यह उनके लिए स्वाभाविक है।
