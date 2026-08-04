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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Tuesday, 4 August 2026 (13:42 IST)

संन्यास की अटकलों के बीच महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई में दौड़ाई तेज गति से बाइक (Video)

Mahendra Singh Dhoni
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (13:42 IST)
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IPL 2027 से संन्यास की अटकलों के बीच महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई में तेज बाइक दौड़ाई। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी को तेज बाइक दौड़ाने का शौक है। वह हाल ही में चेन्नई के एक रेसिंग ट्रैक पर हाई स्पीड बाइक चलाते नजर आए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह पेशेवर राइडिंग सूट  और हेलमेट पहनकर शानदार अंदाज में तेज गति से बाइक की सवारी कर रहे हैं।
बाइक के शौकीन है माही

माही के Cars और Bikes के प्रति दीवानगी और प्यार से हम सभी वाकिफ हैं। उसके पास कई प्रकार की कार और बाइक है जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं जैसे  Hummer H2, Audi Q7, Mitsubishi Pajero SFX, Land Rover Freelander, Mahindra Scorpio, Ferrari 599 GTO, Jeep Grand Cherokee Trackhawk, Nissan Jonga, Pontiac Firebird Trans am, Mercedes Benz GLE, Rolls Royce Silver Shadow.

MS Dhoni के पास 50 से अधिक बाइक हैं, जिनमें  Harley-Davidson Fat Boy, Kawasaki Ninja H2, Ducati 1098, Yamaha RD350 and Suzuki Hayabusa भी शामिल हैं।

संन्यास के बाद बाईक राइड की योजना है धोनी की

सीएसके के फैन्स की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनके पसंदीदा क्रिकेटर एम.एस. धोनी, जिन्हें वे प्यार से "थाला" कहते हैं (जिसका मतलब होता है लीडर), संन्यास लें। इतनी उम्र के बाद भी धोनी आज भी बेहद फिट हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा। IPL 2026 में तो वह एक भी बार मैदान पर नहीं उतरे।

चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपने भविष्य के बारे में दुनिया को अटकलें लगाने पर मजबूर कर दिया और कहा कि अगले सेशन में वह वापसी करेंगे या नहीं, इस पर फैसला लेने के लिए पूरा समय लेंगे।उन्होंने कहा कि अब वह रांची में अपनी बाइक की सवारी (Bike Ride) का आनंद लेंगे।

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