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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : शनिवार, 20 जून 2026 (21:40 IST)

यशस्वी शतक की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर किया क्लीन स्वीप

Yashsvi Jaiswal
AFGvsIND तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (23 रन पर पांच विकेट) के पंजे और यशस्वी जायसवाल (नाबाद 110) तथा रोहित शर्मा (79) के साथ उनकी 170 रन की ओपनिंग साझेदारी की बदौलत भारत ने तीसरा और आखिरी वनडे शनिवार को नौ विकेट से जीतकर अफगानिस्तान का 3-0 से सूपड़ा साफ़ कर दिया।

भारत ने अफगानिस्तान को 44.2 ओवर में 218 रन पर समेटने के बाद 28.4 ओवर में एक विकेट पर 224 रन बनाकर एकतरफा जीत हासिल की। चेज करते हुए भारत को पहले ओवर में ही 23 रन मिल गए थे जिसने टोन सेट करने का काम किया।

रोहित ने 47 गेंदों में अपना 62वां अर्धशतक पूरा किया और फिर तेज़ी से रन बटोरने लगे। यशस्वी ने शुरुआत में ही आक्रमण किया और केवल 37 गेंदों में पचासा पूरा कर लिया था। रोहित तो अपने शतक के क़रीब नहीं जा पाए, लेकिन जायसवाल ने बिना कोई गलती करते हुए दूसरा वनडे शतक जड़ा। जायसवाल ने 86 गेंदों पर नाबाद 110 रन की पारी में 13 चौके और तीन छक्के लगाए। उन्होंने विजयी छक्का भी मारा। रोहित ने 69 गेंदों पर 79 रन में नौ चौके और तीन छक्के लगाए। श्रेयस अय्यर दो छक्कों की मदद से 20 रन बनाकर नाबाद रहे। 
अफगानिस्तान पर लगी पांच रन की पेनल्टी के कारण भारत की पारी की शुरुआत बिना विकेट के पांच रन से हुई।जायसवाल ने उमरजई के पहले ही ओवर में तीन चौकों के साथ शुरुआत की जबकि रोहित ने भी फरीद अहमद पर लगातार दो चौके मारे।

रोहित हालांकि 10 रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब उन्होंने जियाउर रहमान की गेंद को कट लिया लेकिन थर्ड मैन पर खड़े फरीद कैच लपकने में नाकाम रहे। उन्होंने बाद में फ्लडलाइट की ओर इशारा करके कहा कि वह दूधिया रोशनी के कारण गेंद नहीं देख पाए।जायसवाल ने इसके बाद फरीद जबकि रोहित ने रहमान पर छक्के मारे।

जायसवाल ने राशिद खान की गेंद पर एक रन के साथ 38 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और फिर अल्लाह गजनफर पर चौके के साथ 13वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया।रोहित ने राशिद की गेंद पर छक्के और दो चौकों के साथ 47 गेंद में अर्धशतक जड़ा।

राशिद की लगातार गेदों पर चौके और छक्के के साथ रोहित पारी में पहली बार जायसवाल से आगे निकल गए।रोहित हालांकि अगले ओवर में मोहम्मद नबी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डीप मिडविकेट पर स्थानापन्न खिलाड़ी सेदिकुल्लाह अटल को कैच दे बैठे।जायसवाल ने नबी पर छक्के के साथ 83 गेंद पर शतक पूरा किया और फिर इसी ओवर में लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ भारत को जीत दिला दी।


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