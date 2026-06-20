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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : शनिवार, 20 जून 2026 (18:11 IST)

सनी लियोनी इस हीरो पर छिड़कती थी जान, जानें उनका सीक्रेट क्रश

Sunny Leone Secret Crush
बॉलीवुड की ग्लैमरस और बेबाक अदाकारा सनी लियोनी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि उनका पुराना दिलचस्प खुलासा है। भले ही सनी इन दिनों बड़े पर्दे पर कम नजर आती हों, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल, इवेंट अपीयरेंस और बिजनेस वेंचर्स उन्हें लगातार चर्चा में बनाए रखते हैं। कॉस्मेटिक और परफ्यूम ब्रांड की दुनिया में भी उन्होंने अपनी मजबूत पहचान बना ली है और इस काम में वह पूरी तरह व्यस्त रहती हैं।
 
एक इंटरव्यू में सनी लियोनी ने अपने फैंस को उस वक्त चौंका दिया जब उन्होंने अपने पुराने सेलिब्रिटी क्रश का नाम बताया। आमतौर पर ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट नजर आने वाली सनी का यह ‘दिल का राज’ सुनकर लोग मुस्कुरा उठे।
 

हॉलीवुड के सुपरस्टार पर था दिल

सनी लियोनी ने बिना किसी झिझक के बताया कि उनका सेलिब्रिटी क्रश कोई और नहीं बल्कि हॉलीवुड के सुपरस्टार ब्रैड पिट थे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उस समय शायद दुनिया की हर लड़की की तरह वह भी ब्रैड पिट पर फिदा थीं, लेकिन उनके लिए यह क्रश थोड़ा ज्यादा ही खास था।
 
उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि यह सिर्फ एक सामान्य पसंद नहीं बल्कि एक फैन-गर्ल मोमेंट था, जब वह ब्रैड पिट की हर फिल्म और हर लुक पर पूरी तरह ‘जान छिड़कती’ थीं।
 

फिल्मों से हटकर बिजनेस में व्यस्त सनी

आज की तारीख में सनी लियोनी केवल फिल्मों तक सीमित नहीं हैं। वह इवेंट्स, ब्रांड प्रमोशन और अपने खुद के बिजनेस एम्पायर को संभालने में काफी व्यस्त रहती हैं। उनका कॉस्मेटिक और परफ्यूम ब्रांड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और युवाओं के बीच अच्छा खासा क्रेज भी बना रहा है।
 
इसी वजह से सनी अब फिल्मों में कम दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। सोशल मीडिया पर भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, जहां वह अक्सर अपनी लाइफ के मजेदार और ग्लैमरस पल शेयर करती रहती हैं।
 

चुलबुले अंदाज में दिया गया खुलासा

सनी का यह खुलासा उनके उस चुलबुले और बेबाक अंदाज को फिर से सामने लाता है, जिसके लिए वह जानी जाती हैं। फैंस के लिए यह जानना दिलचस्प था कि ग्लैमर वर्ल्ड की यह स्टार भी कभी किसी सुपरस्टार के लिए दीवानी थीं, और वह भी हॉलीवुड के सबसे बड़े नामों में से एक के लिए।
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सनी लियोनी इस हीरो पर छिड़कती थी जान, जानें उनका सीक्रेट क्रश

सनी लियोनी इस हीरो पर छिड़कती थी जान, जानें उनका सीक्रेट क्रशसनी लियोनी भले ही इन दिनों फिल्मों में कम नजर आ रही हों, लेकिन उनकी ग्लैमरस लाइफ और बिज़नेस एक्टिविटी लगातार चर्चा में रहती है। इवेंट्स से लेकर अपने कॉस्मेटिक और परफ्यूम ब्रांड तक, वह काफी व्यस्त हैं। इसी बीच एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने पुराने सेलिब्रिटी क्रश का खुलासा किया, जिसने फैंस को चौंका दिया। सनी ने बताया कि वह हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रैड पिट को बेहद पसंद करती थीं और उन पर पूरी तरह फिदा थीं।

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