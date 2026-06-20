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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : शनिवार, 20 जून 2026 (17:23 IST)

100 लड़कियों के बीच ऑडिशन दिया, फिर भी रिजेक्ट हो गई थीं अनुष्का शर्मा! बाद में उसी डायरेक्टर की फिल्म की बनीं स्टार

जब ‘थ्री इडियट्स’ से हो गई थीं बाहर, फिर उसी निर्देशक की फिल्म में बनीं हीरोइन! अनुष्का शर्मा की सफलता का दिलचस्प किस्सा

Anushka Sharma
इन दिनों थ्री इडियट्स के सीक्वल की चर्चा है और यहां पेश है फिल्म थ्री इडियट्स से जुड़ा दिलचस्प किस्सा। बॉलीवुड में सफलता की कहानियां जितनी चमकदार दिखाई देती हैं, उनके पीछे उतने ही संघर्ष, असफलताएं और ठुकराए गए मौके छिपे होते हैं। आज करोड़ों दिलों पर राज करने वाली अनुष्का शर्मा भी इस सच्चाई से अछूती नहीं हैं। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि अपने करियर की शुरुआत से पहले अनुष्का शर्मा ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक ‘थ्री इडियट्स’ के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था।
 
यह वही फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा और भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में अपनी जगह बनाई। लेकिन अगर उस समय किस्मत थोड़ा अलग मोड़ लेती, तो शायद फिल्म में करीना कपूर की जगह अनुष्का शर्मा नजर आतीं।
 

19 साल की उम्र में दिया था ऑडिशन

जब ‘थ्री इडियट्स’ की कास्टिंग चल रही थी, तब अनुष्का शर्मा सिर्फ 19 वर्ष की थीं। उस समय वह इंडस्ट्री में नई थीं और अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थीं। फिल्म की नायिका के किरदार के लिए करीब सौ लड़कियों के साथ उन्होंने भी ऑडिशन दिया था।
 
अनुष्का ने पूरी तैयारी के साथ स्क्रीन टेस्ट दिया, लेकिन अंतिम चयन में उनका नाम शामिल नहीं हो पाया। फिल्म की टीम को उस समय ऐसा चेहरा नहीं मिला जो उनकी कल्पना के अनुसार किरदार पर पूरी तरह फिट बैठे। आखिरकार यह भूमिका करीना कपूर के पास चली गई और उन्होंने फिल्म में पिया का किरदार निभाया।
 

सालों बाद सामने आया पुराना ऑडिशन

यह किस्सा लंबे समय तक गुमनाम रहा। खुद राजकुमार हिरानी को भी याद नहीं था कि कभी अनुष्का शर्मा ने ‘थ्री इडियट्स’ के लिए ऑडिशन दिया था। लेकिन वर्षों बाद जब अनुष्का ने अपना पुराना ऑडिशन वीडियो राजकुमार हिरानी और आमिर खान को दिखाया, तो दोनों हैरान रह गए।
 
वीडियो देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि आज की सफल स्टार कभी उनकी फिल्म के लिए ऑडिशन देने वाली उन सैकड़ों नई लड़कियों में शामिल थीं, जिन्हें उस समय मौका नहीं मिल पाया था।
 

रिजेक्शन के बाद बदली किस्मत

‘थ्री इडियट्स’ में जगह न मिलने के बावजूद अनुष्का ने हार नहीं मानी। जल्द ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। उन्हें यशराज फिल्म्स की फिल्म ‘रब ने बना दी जोड़ी’ में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके सामने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान थे।
 
2008 में रिलीज हुई इस फिल्म ने अनुष्का शर्मा को रातोंरात स्टार बना दिया। पहली ही फिल्म से उन्हें दर्शकों का प्यार मिला और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद ‘बैंड बाजा बारात’, ‘जब तक है जान’, ‘सुल्तान’, ‘ऐ दिल है मुश्किल’ और ‘पीके’ जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए उन्होंने खुद को बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों में शामिल कर लिया।
 

फिर उसी निर्देशक की फिल्म में मिली बड़ी भूमिका

दिलचस्प बात यह है कि जिस राजकुमार हिरानी ने कभी ‘थ्री इडियट्स’ के लिए उन्हें नहीं चुना था, बाद में उसी निर्देशक ने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म ‘पीके’ में उन्हें मुख्य भूमिका दी। फिल्म में आमिर खान और अनुष्का शर्मा की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए।
 
यह घटना साबित करती है कि किसी एक ऑडिशन में असफल होना करियर का अंत नहीं होता। कभी-कभी एक बंद दरवाजा भविष्य में उससे भी बड़ा अवसर खोल देता है।
 

सफलता से पहले हर स्टार को झेलनी पड़ती है असफलता

अनुष्का शर्मा की यह कहानी उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो किसी रिजेक्शन के बाद निराश हो जाते हैं। अगर अनुष्का ‘थ्री इडियट्स’ में रिजेक्ट होने के बाद हार मान लेतीं, तो शायद बॉलीवुड को उसकी सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक नहीं मिलती।
 
आज जब लोग उन्हें सुपरस्टार के रूप में देखते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि उनकी सफलता की शुरुआत भी एक रिजेक्शन से होकर गुजरी थी। यही वजह है कि उनका यह किस्सा बॉलीवुड के सबसे दिलचस्प और प्रेरणादायक अध्यायों में गिना जाता है।
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