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हार्दिक पांड्या के ट्रेड टॉक पर आया बड़ा अपडेट, चेन्नई ने दिया जवाब
हार्दिक पंड्या का ट्रेड मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। यह मामला काफी पेचीदा और बारीक है, बल्कि इसे पूरी तरह से उलझा हुआ भी कहा जा सकता है।बुधवार को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स – जिनके बीच पंड्या के ट्रेड को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ने की खबरें थीं – दोनों ने साफ तौर पर इनकार किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव उनके पास है।
सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने एक अग्रणी क्रिकेट वेबसाईट को बताया, “हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया है और यह मामला अभी हमारे एजेंडे में नहीं है। हमें पता है कि कौन सा खिलाड़ी ट्रेड के लिए उपलब्ध है, लेकिन हम इस पर तभी चर्चा करेंगे जब हम सीज़न का रिव्यू पूरा कर लेंगे।
यह रिव्यू अभी चल रहे एमएलसी के बाद ही होगा। इसके लिए अभी काफी समय है।” मुंबई इंडियंस का रुख और भी साफ और सीधा था। फ्रेंचाइजी के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा, “फिलहाल हम खिलाड़ियों के ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं; ऐसा तभी संभव होगा जब रिव्यू पूरा हो जाएगा।” जैसा कि क्रिकबज ने कई बार अनुमान लगाया था, फ्रेंचाइजी ने अपनी मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की एजीएम के तुरंत बाद सीज़न का रिव्यू गंभीरता से शुरू कर दिया।
उम्मीद है कि इस साल का रिव्यू पिछले सीजन की तुलना में ज़्यादा विस्तृत और व्यापक होगा। पंड्या से जुड़े किसी भी संभावित ट्रेड पर फैसला रिव्यू के हर पहलू की जांच के बाद ही लिया जाएगा।एमआई के प्रवक्ता ने आगे कहा, “हमने अभी-अभी सीज़न के बाद का रिव्यू शुरू किया है और हम टीम के सभी पहलुओं पर गौर करेंगे। इस तरह के किसी भी रिव्यू की तरह, खिलाड़ियों के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले कई विकल्पों और विचारों का मूल्यांकन किया जाएगा।”
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि फ्रेंचाइजी पंड्या को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेगी – बस इतना है कि वे फैसला लेने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। अग्रणी क्रिकेट वेबसाईट को पता चला है कि पंड्या और एमआई मैनेजमेंट के बीच कुछ बातचीत हुई है, लेकिन दोनों में से कोई भी पक्ष इसकी जानकारी नहीं देगा।
हालांकि, यह पता है कि फ्रेंचाइजी इस मामले पर कोचों की राय भी लेगी। मौजूदा सपोर्ट स्टाफ़ के हर सदस्य – मुख्य रूप से कोचों – से हाल ही में खत्म हुए सीज़न पर एक रिपोर्ट देने को कहा गया था। उन रिपोर्टों की अभी समीक्षा की जा रही है और हर कोच के प्रदर्शन का भी आकलन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर, पंड्या को ट्रेडिंग ब्लॉक में रखने से पहले कई अहम फ़ैसले लिए जाने बाकी हैं – अगर ऐसा किया भी जाता है तो।
मामला जितना दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। मुंबई इंडियंस के पास निश्चित रूप से कई विकल्प हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स – ये सभी टीमें दिलचस्पी दिखा सकती हैं। हालांकि, असली सवाल यह है कि क्या मुंबई इंडियंस बदले में मिलने वाले पैकेज से संतुष्ट होगी।
सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने एक अग्रणी क्रिकेट वेबसाईट को बताया, “हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया है और यह मामला अभी हमारे एजेंडे में नहीं है। हमें पता है कि कौन सा खिलाड़ी ट्रेड के लिए उपलब्ध है, लेकिन हम इस पर तभी चर्चा करेंगे जब हम सीज़न का रिव्यू पूरा कर लेंगे।
यह रिव्यू अभी चल रहे एमएलसी के बाद ही होगा। इसके लिए अभी काफी समय है।” मुंबई इंडियंस का रुख और भी साफ और सीधा था। फ्रेंचाइजी के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा, “फिलहाल हम खिलाड़ियों के ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं; ऐसा तभी संभव होगा जब रिव्यू पूरा हो जाएगा।” जैसा कि क्रिकबज ने कई बार अनुमान लगाया था, फ्रेंचाइजी ने अपनी मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की एजीएम के तुरंत बाद सीज़न का रिव्यू गंभीरता से शुरू कर दिया।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि फ्रेंचाइजी पंड्या को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेगी – बस इतना है कि वे फैसला लेने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। अग्रणी क्रिकेट वेबसाईट को पता चला है कि पंड्या और एमआई मैनेजमेंट के बीच कुछ बातचीत हुई है, लेकिन दोनों में से कोई भी पक्ष इसकी जानकारी नहीं देगा।
हालांकि, यह पता है कि फ्रेंचाइजी इस मामले पर कोचों की राय भी लेगी। मौजूदा सपोर्ट स्टाफ़ के हर सदस्य – मुख्य रूप से कोचों – से हाल ही में खत्म हुए सीज़न पर एक रिपोर्ट देने को कहा गया था। उन रिपोर्टों की अभी समीक्षा की जा रही है और हर कोच के प्रदर्शन का भी आकलन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर, पंड्या को ट्रेडिंग ब्लॉक में रखने से पहले कई अहम फ़ैसले लिए जाने बाकी हैं – अगर ऐसा किया भी जाता है तो।
मामला जितना दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। मुंबई इंडियंस के पास निश्चित रूप से कई विकल्प हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स – ये सभी टीमें दिलचस्पी दिखा सकती हैं। हालांकि, असली सवाल यह है कि क्या मुंबई इंडियंस बदले में मिलने वाले पैकेज से संतुष्ट होगी।
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