रणजी में चमत्कार, केएल राहुल ने मैच विजयी शतक जमाकर मुंबई से छीनी जीत

61वें ओवर में देशपांडे ने श्रेयस गोपाल (एक) का भी शिकार कर लिया। 66वें ओवर में तनुष कोटियान ने कृतिक कृष्णा (दो) को आउट कर कर्नाटक को छठा झटका दिया। कर्नाटक ने 73.4 ओवर में छह विकेट पर 325 रन बनाकर मुकाबला चार विकेट से अपने नाम किया। आर स्मरण ने 122 गेंदों में 11 चौके लगाते हुए 83 रनों की नाबाद पारी खेली। विद्याधर पाटिल 24 रन बनाकर नाबाद रहे।मुंबई के लिए शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे और तनुष कोटियान ने दो-दो विकेट लिये। मुंबई ने पहली पारी में 120 और दूसरी पारी में 377 रन बनाये। वहीं कर्नाटक ने पहली पारी में 173 रन बनाये।
- Ranji Trophy— Johns. (@CricCrazyJohns) February 9, 2026
- Quarter Final
- Mumbai vs Karnataka
- 325 runs needed in the 4th Innings
KL RAHUL SCORED A HUNDRED & WON THE PLAYER OF THE MATCH AWARD - The main man in tough situations pic.twitter.com/CKojfRmjU8