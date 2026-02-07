शनिवार, 7 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. suniel shetty reaction on india vs pakistan t20 world cup 2026 boycott
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शनिवार, 7 फ़रवरी 2026 (14:08 IST)

T20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सुनील शेट्टी ने रखी राय, बताया क्यों होना चाहिए मैदान पर भिड़ंत

Suniel Shetty
बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान के मैच को लेकर अपनी राय रखी है। दरअसल, भारत के खिलाफ मैच खेलने को लेकर पाकिस्तान की ओर से बायकॉट की खबरें आ रही है। 
 
पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि वह टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। इतना ही नहीं पाकिस्तान अपने मैच भी श्रीलंका में खेल रहा है। पाकिस्तानी टीम के इस फैसले पर एक इवेंट में सुनील शेट्टी ने अपनी राय रखी है। 
 
सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान श्रीलंका आए और भारत के खिलाफ खेले। न खेलने से क्या होता है। भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता क्रिकेट की सबसे खूबसूरत यादों में से एक है, ठीक वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 'एशेज' की सीरीज होती है। 
 
सुनील शेट्टी का मानना है कि बायकॉट किसी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि मैदान पर दोनों टीमों का आमना-सामना न होना क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक बड़ी निराशा होगी। उन्होंने भारतीय टीम को भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अगर टीम इंडिया अपनी लय बरकरार रखती है, तो जीत निश्चित है।

सुनील शेट्टी का क्रिकेट से गहरा नाता

सुनील शेट्टी का क्रिकेट से संबंध केवल एक फैन के तौर पर नहीं, बल्कि बहुत गहरा और व्यक्तिगत है। अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले सुनील शेट्टी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। उन्होंने कई इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि वह महाराष्ट्र की ओर से खेलने का सपना देखते थे, लेकिन किस्मत उन्हें बॉलीवुड ले आई।
 
क्रिकेट के प्रति सुनील शेट्टी का लगाव तब और बढ़ गया जब उनकी बेटी अथिया शेट्टी ने भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल से शादी की। सुनील शेट्टी अक्सर केएल राहुल के खेल की सराहना करते हैं और स्टेडियम में टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाते नजर आते हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

T20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सुनील शेट्टी ने रखी राय, बताया क्यों होना चाहिए मैदान पर भिड़ंत

T20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सुनील शेट्टी ने रखी राय, बताया क्यों होना चाहिए मैदान पर भिड़ंतबॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान के मैच को लेकर अपनी राय रखी है। दरअसल, भारत के खिलाफ मैच खेलने को लेकर पाकिस्तान की ओर से बायकॉट की खबरें आ रही है। सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान श्रीलंका आए और भारत के खिलाफ खेले।

नेपाली सिनेमा के दिग्गज एक्टर सुनील थापा का निधन, बॉलीवुड में भी कमाया था नाम

नेपाली सिनेमा के दिग्गज एक्टर सुनील थापा का निधन, बॉलीवुड में भी कमाया था नामनेपाली सिनेमा के प्रतिष्ठित अभिनेता सुनील थापा का कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। उन्होंने नेपाली, बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों में चार दशकों से अधिक समय तक काम किया और ‘Ratey Kaila’ जैसे यादगार खलनायक किरदारों से लोकप्रियता पाई। 19 मई 1960 को जन्मे सुनील थापा ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल और फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में की थी।

फिर मुश्किल में फंसी 'हेरा फेरी 3', साउथ प्रोड्यूसर ने किया राइट्स का दावा, कोर्ट पहुंचा मामला

फिर मुश्किल में फंसी 'हेरा फेरी 3', साउथ प्रोड्यूसर ने किया राइट्स का दावा, कोर्ट पहुंचा मामलाबॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'हेरा फेरी' के तीसरे पार्ट का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह फिल्म किसी ना किसी कारण लंबे समय से अटक रही है। अब 'हेरा फेरी 3' एक बार फिर बड़े विवाद के भंवर में फंस गई है। इस बार विवाद किसी अभिनेता की फीस को लेकर नहीं, बल्कि फिल्म के ओरिजिनल राइट्स को लेकर है।

मशहूर यूट्यूबर शादाब जकाती पर रेप का आरोप, महिला ने दर्ज कराई FIR

मशहूर यूट्यूबर शादाब जकाती पर रेप का आरोप, महिला ने दर्ज कराई FIRउत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले फेमस यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर सुर्खियों में हैं। '10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी?' डायलॉग से रातों-रात मशहूर हुए शादाब पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने शादाब पर रेप और बंधक बना कर रखने के आरोप लगाए हैं।

करियर के टॉप पर अचानक क्यों इंडस्ट्री से दूर हो गईं 'देख ले' गर्ल मुमैत खान? बोलीं- दिमाग की नसें फट गई थीं

करियर के टॉप पर अचानक क्यों इंडस्ट्री से दूर हो गईं 'देख ले' गर्ल मुमैत खान? बोलीं- दिमाग की नसें फट गई थींएक्ट्रेस मुमैत खान ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर का खुलासा किया है। 2016 में एक एक्सीडेंट के कारण वह 15 दिनों तक कोमा में रहीं और उनके दिमाग की नसें फट गई थीं। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें करियर के पीक पर 7 साल का ब्रेक लेना पड़ा। अब मुमैत ने हैदराबाद में अपनी मेकअप एकेडमी शुरू कर नई शुरुआत की है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com