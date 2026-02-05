गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026
Written By WD Sports Desk
Last Modified: गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (15:11 IST)

अस्पताल में भर्ती हुए सरफराज खान, मुंबई के रणजी क्वार्टर फाइनल से बाहर

Sarfaraz Khan
कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल से पहले मुंबई को बड़ा झटका लगा, क्योंकि मध्य क्रम बल्लेबाज सरफराज खान बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती हो गए और वह अहम नॉकआउट मैच नहीं खेल पाएंगे।

सरफराज को बुधवार को तेज बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टीम सूत्रों ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है लेकिन ठीक होने में कुछ दिन लगने की उम्मीद है, जिससे क्वार्टर फाइनल के लिए उनके उपलब्ध होने की संभावना बहुत कम है।

28 साल के सरफराज इस रणजी सीजन में मुंबई के सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खूब रन बनाए और बैटिंग लाइनअप को स्थिरता दी। उनकी गैरमौजूदगी से कर्नाटक की मजबूत टीम के खिलाफ मुंबई की बैटिंग कमजोर होने की उम्मीद है।
मुंबई का क्वार्टर फाइनल शुक्रवार को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कर्नाटक से होना है। टीम मैनेजमेंट ने अभी तक किसी रिप्लेसमेंट का नाम नहीं बताया है, हालांकि टीम में लौटने वाले सीनियर खिलाड़ियों से अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाने की उम्मीद है। कर्नाटक, जिसमें कई अनुभवी खिलाड़ी हैं, मुंबई की हार का फ़ायदा उठाना चाहेगा क्योंकि दोनों टीमें सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं।
