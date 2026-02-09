इन 3 शर्तों के बाद पाकिस्तान 15 फरवरी को उतरेगा भारत के खिलाफ मैदान में

पाकिस्तान की सरकार ने भले ही 15 फरवरी को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले मैच का बहिष्कार किया हो लेकिन हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ बैठक के बाद खबर सामने आई है कि पाकिस्तान 3 शर्ते मानने के बाद यह मैच खेल सकता है।पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए तीन प्रमुख शर्तें रखी हैंपीसीबी ने आईसीसी के रेवेन्यू मॉडल में अपने हिस्से को बढ़ाने की मांग की है। हालांकि आईसीसी का राजस्व वितरण पहले से तय नियमों के तहत होता है, इसलिए इस मांग पर तुरंत सहमति बनना मुश्किल माना जा रहा है।पाकिस्तान ने भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज दोबारा शुरू करने की मांग रखी है। लेकिन यह विषय आईसीसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसमें दोनों देशों की सरकारों की सहमति जरूरी होती है, जिससे इस शर्त को मानना लगभग असंभव माना जा रहा है।पीसीबी ने मैच के दौरान खिलाड़ियों के बीच अनिवार्य हैंडशेक प्रोटोकॉल लागू करने की मांग की है। हालांकि मौजूदा नियमों के तहत हैंडशेक अनिवार्य नहीं है और यह टीमों की आपसी सहमति पर निर्भर करता है।अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा भी 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर गतिरोध सुलझाने की कवायद में लाहौर पहुंच गए।आईसीसी में सिंगापुर का प्रतिनिधित्व करने वाले ख्वाजा वैश्विक संचालन संस्था में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और एसोसिएट सदस्य निदेशक के तौर पर बोर्ड में उनके पास मतदान का अधिकार है।पीसीबी के करीबी एक सूत्र ने पुष्टि की है कि ख्वाजा को आईसीसी बोर्ड ने इस विवादास्पद विषय पर मध्यस्थ के रूप में नामित किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने हाल ही में कहा था कि भारत के खिलाफ नहीं खेलने का फैसला पाकिस्तान ने बांग्लादेश के प्रति एकजुटता दिखाने के लिये लिया है ।नकवी ने भारत मैच के बहिष्कार के सरकार के निर्देशों पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की है लेकिन एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) द्वारा पीसीबी को एक ईमेल भेजने के बाद स्थिति बदल गई है। इस ईमेल में उनसे बहिष्कार खत्म करने का आग्रह किया गया है।आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता भी एसएलसी अध्यक्ष शम्मी सिल्वा से मिलने कोलंबो गए हैं जिन्होंने नकवी को विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए ईमेल भेजा था।आईसीसी पहले ही पाकिस्तान से स्पष्टीकरण मांग चुका है कि ‘फोर्स मेज्योर’ (अपरिहार्य कारणों से अनुबंध की शर्तें पूरी नहीं कर पाना) नियम का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। पाकिस्तान इस नियम के जरिए टीम के भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच खेलने से इनकार को सही ठहराना चाहता था क्योंकि पीसीबी ने अपनी सरकार पर जिम्मेदारी डालकर स्थिति से बचने की कोशिश की थी।लेकिन अब उम्मीद की एक किरण दिख रही है क्योंकि पीसीबी ने आईसीसी से बातचीत के लिए संपर्क किया है। आईसीसी के एक निदेशक ने यह जानकारी दी जिन्हें लगता है कि यह बड़ा मुकाबला आखिरकार होगा।आईसीसी वर्तमान में बोर्ड के साथ एक व्यवस्थित तरीके से संभावित समाधान खोजने के लिए बातचीत कर रहा है, इस विचार के साथ कि खेल का हित एकतरफा कार्रवाई से ऊपर होना चाहिए।