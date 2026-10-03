केएल राहुल के नाबाद शतक ने भारत को विंडीज के खिलाफ 350 पार पहुंचाया

INDvsWIके एल राहुल (नाबाद 129) के आतिशी शतक और ओपनर रोहित शर्मा की 92 रन की बेहतरीन पारी की बदौलत भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में शनिवार को 50 ओवर में सात विकेट पर 351 रन का विशाल स्कोर बना लिया।भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फ़ैसला किया था लेकिन शुभमन गिल और विराट कोहली के रूप में भारत को शुरुआती झटके लग गए थे। पहले 10 ओवर में भारत स्कोरबोर्ड पर मात्र 28 रन ही जोड़ पाया था और परिस्थितियों से भी तेज़ गेंदबाज़ों को मदद मिल रही थी। हालांकि रोहित और गायकवाड़ ने पारी को संभालना शुरू किया। रोहित दो बार डीआरएस पर बचे जबकि गायकवाड़ के चार कैच ड्रॉप हुए।रोहित ने अर्धशतक लगाया और भारत की पारी संभाल ली। रोहित शतक की ओर बढ़ रहे थे लेकिन 92 पर उनका विकेट गिर गया और गायकवाड़ भी अर्धशतक बनाकर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद केएल राहुल ने भारतीय पारी को संभाला और राहुल अंत तक डटे रहे। शतकीय पारी खेलने के साथ ही राहुल ने अन्य बल्लेबाज़ों के साथ छोटी और उपयोगी साझेदारियां भी की।राहुल ने 87 गेंदों की अपनी पारी में 10 चौके और छह छक्के लगाए। रोहित ने 85 गेंदों पर 92 रन में 10 चौके और तीन छक्के लगाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 69 गेंदों पर 57 रन में एक चौका और चार छक्के मारे। नमन धीर ने 21 गेंदों पर 30 रन में तीन चौके और दो छक्के लगाए।भारत की पारी की शुरुआत लड़खड़ाती हुई रही, क्योंकि गिल और कोहली जल्दी आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने एक अहम पार्टनरशिप से पारी को संभाला, जिससे भारत को मोमेंटम वापस मिला और एक कॉम्पिटिटिव स्कोर खड़ा करने में मदद मिली। ऋतुराज गायकवाड़ को पारी के दौरान कई जीवनदान मिले, क्योंकि उनके कैच लगभग चार बार छूटे।उन्होंने इन मौकों का पूरा फ़ायदा उठाया और एक अहम हाफ़-सेंचुरी लगाई, जबकि रोहित शर्मा दुर्भाग्य से शतक बनाने से चूक गए क्योंकि वह 90 के स्कोर पर आउट हो गए। नमन धीर ने भी उपयोगी योगदान दिया और एक अहम पार्टनरशिप का हिस्सा रहे, लेकिन केएल राहुल की 129 रनों की शानदार पारी ने भारत को 350 रनों के पार पहुँचाने में मदद की। वेस्टइंडीज़ की फ़ील्डिंग बहुत अच्छी नहीं रही और कई कैच छोड़ना उन्हें भारी पड़ा। वेस्ट इंडीज की तरफ से जेडेन सील्स ने 62 रन पर तीन विकेट लिए।