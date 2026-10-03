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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Saturday, 3 October 2026 (17:50 IST)

पहलवानी में 3 पदक, अमन ने जीता गोल्ड तो इन दो पहलवानों को मिले सिल्वर और ब्रॉंज

Asian Games
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (17:50 IST)
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ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत ने कुछ विषम पलों से गुजरने के बाद एशियाई खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता में शनिवार को यहां पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में उत्तर कोरिया के चोंग सोंग हान को 11-7 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।हांगझोउ एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले अमन के सामने हान ने रक्षात्मक रवैया अपनाया।

अमन ने अपना पहला स्कोरिंग मूव लगाते ही समय सीमा के भीतर अंक हासिल करना शुरू किया और फिर एक और टेकडाउन करके स्कोर 4-1 कर दिया। उन्होंने अपने बाएं पांव से हमला करते हुए हान को मैट पर पटक दिया और 6-1 की बढ़त बना ली।हान ने इसके बाद अपने बाएं घुटने का उपचार कराया और खेल दोबारा शुरू होने के बाद लगातार तीन स्कोरिंग मूव बनाकर 7-6 की मामूली बढ़त हासिल कर ली।

अमन ने अहम मौके पर अपना संयम बनाए रखा और दो और टेकडाउन करके 10-7 से जीत हासिल करके स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।इससे पहले इस 22 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में ताजिकिस्तान के ऐयाल बेलोल्यूब्स्की को 14-8 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी।

पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले अमन ने अपने अभियान की शुरुआत जापान के यामातो ओगावा पर 20-9 की तकनीकी श्रेष्ठता से जीत के साथ की थी, जिसके बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के नुरदानत ऐतानोव को हराया था। हालांकि अंतिम पंघाल खिताबी मुकाबला नहीं जीत पाई और उनको कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

दीपक पूनिया ने पुरुषों के 97 किग्रा फ्रीस्टाइल में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता 

दीपक पूनिया ने पुरुषों के 97किग्रा फ्रीस्टाइल इवेंट में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। उन्होंने एक कड़े मुकाबले में मंगोलिया के गनखुयाग गनबातार को 2-1 से हराया।2-0 की बढ़त बनाने के बाद, दीपक ने एक ‘पैसिविटी पॉइंट’ गंवा दिया, लेकिन मैच के आखिरी पलों में उन्होंने संयम बनाए रखा और जीत हासिल की। हांगझोऊ 2023 में सिल्वर मेडल जीतने के बाद, यह एशियाई खेलों में उनका लगातार दूसरा मेडल है।

सागर जगलान 74किग्रा ब्रॉन्ज़ मेडल का मुकाबला हारे पुरुषों के फ्रीस्टाइल 74किग्रा ब्रॉन्ज़ मेडल मुकाबले में, कजाकिस्तान के तीन बार के वर्ल्ड मेडलिस्ट नुरकोझा काइपानोव ने सागर जगलान को 30 सेकंड के अंदर ही ‘पिन’ कर दिया। काइपानोव ने शुरुआत से ही तेज़ी दिखाई। उन्होंने जल्दी ही ‘टेकडाउन’ किया और फिर ‘फॉल’ के ज़रिए मुकाबला जीत लिया
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