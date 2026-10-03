भारत ने पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर जीता एशियाड गोल्ड मेडल

INDvsPAK भारत ने जापान में खेले जा रहे एशियाई खेलों के गोल्ड मेडल मैच में पाकिस्तान को कड़े मुकाबले में 23 रनों से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए। जिसके जवाब में पाकिस्तान अंतिम ओवर तक लड़कर भी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया और 19 रनों से मैच गंवा बैठा।212 रनों के पहाडनुमा लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम औसत से बेहतर रही लेकिन पॉवरप्ले में ही कप्तान साहिबज्यादा फरहान और कीपर उस्मान खान का विकेट खोने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैच एकतरफा हो जाएगा। लेकिन हसन नवाज की विस्फोटक 96 रनों की पारी ने पाकिस्तान को हमेशा मैच में रखा। उनका विकेट अंतिम गेंद पर गिरा।चौथे ओवर में वॉशिंगटन सुदंर ने साहिबजादा फरहान (10) को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने उस्मान खान (तीन) रन का शिकार कर लिया। पाकिस्तान का तीसरा विकेट सातवें ओवर में माज सदाकत (23) रन के रूप में गिरा। इसके बाद हसन नवाज और सैम अयूब की जोड़ी ने पाकिस्तान की पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट लिए 87 रन जोड़कर पाकिस्तान की मैच में वापसी कराई। 15वें ओवर में शिवम दुबे ने सैम अयूब (29) को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। 18वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने अब्दुल समद (नौ) रन को आउट कर पाकिस्तान को पांचवां झटका दिया।इस दौरान हसन नवाज एक छोर थामे तेजी के साथ रन बनाते रहे। शिवम दुबे ने उन्हें मैच की आखिरी गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराया। उन्होंने 51 गेंदों में पांच चौके और सात छक्कों की मदद से (96) रनों की पारी खेली। पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 192 रन ही बना सकी और मुकाबला 19 रनों से हार गई। भारत के लिए शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिये।भारत ने एशिया कप की तरह ही इस बार भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान को सिल्वर मेडल मिलेगा। इससे पहले सुबह खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया था।वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह।साहिबजादा फरहान (कप्तान), माज सदाकत, उस्मान खान (विकेटकीपर), सईम अयूब, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, साद मसूद, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम।