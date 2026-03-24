IPL 2026 शुरु होने से पहले 9 खिलाड़ी चोटिल, फ्रैंचाइजियों का बढ़ा सिरदर्द

IPL 2026 शुरू होने से पहले ही खिलाड़ियों की चोटों से बुरी तरह प्रभावित हो गया है। कई खिलाड़ी चोटों की वजह से कुछ – या सभी – मैचों से बाहर हो गए हैं। यह टी20 के लिए खास तौर पर बहुत व्यस्त साल रहा है, कुछ हफ़्ते पहले ही विश्वकप खत्म हुआ है, और कई फ्रेंचाइजी लीग हैं जिनके साथ नए साल की शुरुआत में जिन खिलाड़ियों को फ्रैंचाइजी अंतिम एकादश में लेना चाहती है वह नदारद हैं। लगभग हर फ्रेंचाइजी को में ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मांसपेशियों में खिंचाव और टूटी हड्डियों से जूझना पड़ है:वह उनके गेंदबाजों में सबसे नए थे जो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, क्योंकि उन्हें कमर के निचले हिस्से में स्ट्रेस इंजरी हुई थी, जिससे वह समय पर ठीक नहीं हो पाए।– भारत के इस तेज गेंदबाज को घुटने की सर्जरी से ठीक होने के कारण, अगर पूरा नहीं तो, ज्यादातर सीजन मिस करना पड़ सकता है।वह हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप के दौरान पिंडली में खिंचाव के कारण अप्रैल के बीच से ही उपलब्ध होंगे।एसआरएच के रेगुलर कैप्टन अपनी पीठ में लम्बर स्ट्रेस की समस्या से उबर रहे हैं। उनके टूर्नामेंट के बीच में लौटने की उम्मीद है।– ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर पैर की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।इंग्लैंड के ऑलराउंडर भी पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। शक है कि इंग्लैंड के साथ टी20 वर्ल्ड कप के सेमी-फ़ाइनल तक पहुँचने के बाद उन्हें ग्रोइन की दिक्कत हो गई है।ऑस्ट्रेलिया के यह तेज गेंदबाज़ पहले कुछ मैचों के लिए भी टीम के साथ नहीं होंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में वे ज़्यादातर समय एक्शन से बाहर रहे हैं। हैमस्ट्रिंग और अकिलीज़ की दिक्कतों की वजह से वे पूरी एशेज सीरीज नहीं खेल पाए, जिससे वे अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं।ऑस्ट्रेलिया के इस तेज गेंदबाज़ को घरेलू वनडे कप फ़ाइनल में पुरानी हैमस्ट्रिंग की चोट बढ़ने के बाद बाहर कर दिया गया था।उनके सीज़न में किसी समय फ्रेंचाइजी से जुड़ने की संभावना है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनके व्यस्त इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर को देखते हुए उनके वर्कलोड पर नजर रख रहा है।वह टूर्नामेंट के शुरुआती हिस्सों में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वह घर पर समय बिताना चाहते हैं, जिसे वह अपने परिवार और नए जन्मे बेटे के साथ बिताना चाहते हैं। वैसे वह फिट हैं।