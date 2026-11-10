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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Tuesday, 10 November 2026 (13:24 IST)

INDvsNZ तीसरा वनडे मैच बारिश के कारण रद्द, ए टीमों का मैच भी हुआ ड्रॉ

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Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (13:27 IST)
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INDvsNZ भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को  सेडन पार्क में खेला जाने वाला तीसरा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया । भारत पांच मैच की शृंखला में 2-0 से आगे है। दोनों टीम अब अंतिम दो मुकाबलों के लिए टाउरंगा रवाना होंगी जहां 13 और 15 नवंबर को मैच खेले जाएंगे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने लगातार तीसरी बार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पिछले दो मुकाबलों में उतरी टीम में कोई बदलाव नहीं किया।

हालांकि 40-40 ओवर के मैच के लिए मैदान से कवर्स हटाए जाने के दौरान एक बार फिर बारिश शुरू हो गई। 20-20 ओवर के मुकाबले के लिए स्थानीय समयानुसार शाम सात बजकर 50 मिनट की निर्धारित समय सीमा में कम से कम 70 मिनट शेष होने के बावजूद दोनों अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला किया। इस मुकाबले के लिए मौसम का पूर्वानुमान पहले से ही निराशाजनक था और पूरे दिन बारिश की 90 प्रतिशत संभावना जताई गई थी।

यह शृंखला में कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल का आखिरी मुकाबला होना था। इसके बाद दोनों वेलिंगटन में टेस्ट टीम से जुड़ेंगे। उनके साथ कुलदीप यादव, अंशुल कंबोज और मोहम्मद सिराज भी टेस्ट टीम से जुड़ेंगे। गिल की अनुपस्थिति में श्रेयस अय्यर अंतिम दो मुकाबलों में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। वहीं रुतुराज गायकवाड़ और इशान किशन को अंतिम दो मैच की एकादश में जगह मिलने की संभावना है।

टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है। आज का मैच जीतकर भारतीय टीम सीरीज भी 3-0 से अपने नाम कर सकती थी।यह पिछले 7 साल में पहली बार होता जब किसी टीम ने न्यूजीलैंड को उसी के घर में वनडे सीरीज में हराया हो। यह उपलब्धि प्राप्त करने के लिए अब भारतीय टीम को 13 नवंबर तक का इंतजार करना होगा, जहां माउंट माउंगुआनी में चौथा वनडे खेला जाएगा।
Jasprit Bumrah
बुमराह और जडेजा को नहीं मिल पाया पर्याप्त अभ्यास का मौका, तीसरा अनौपचारिक टेस्ट ड्रॉ

जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को लंबे ब्रेक के बाद मैच अभ्यास हासिल करने का मौका नहीं मिल सका क्योंकि भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीसरा अनौपचारिक टेस्ट मंगलवार को चौथे और अंतिम दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ने के कारण ड्रॉ समाप्त हुआ। मैच के तीसरे दिन सोमवार को भी बारिश के कारण खेल नहीं हो सका था। इस तरह तीन मैच की शृंखला के सभी मुकाबले ड्रॉ रहे।

भारत ए ने यशस्वी जायसवाल के शृंखला के लगातार दूसरे शतक और साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, तिलक वर्मा तथा वाशिंगटन सुंदर के अर्धशतकों की मदद से पांच विकेट पर 464 रन बनाकर पारी घोषित की थी।न्यूजीलैंड ए ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट पर 36 रन बनाए थे।

भारतीय टीम के नजरिये से यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि ब्रेक के बाद वापसी कर रहे बुमराह और जडेजा को मैच अभ्यास का मौका मिलने की उम्मीद थी।बुमराह ने अपना पिछला मैच तीन अक्टूबर को जापान के आइची-नागोया में पाकिस्तान के खिलाफ एशियाई खेलों के फाइनल में खेला था।

उन्हें न्यूजीलैंड दौरे के सीमित ओवरों के चरण से विश्राम दिया गया था जिससे कि 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होने वाली दो टेस्ट मैच की शृंखला के लिए वह तरोताजा रह सकें।इस मुकाबले में बुमराह को केवल छह ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिला जिसमें उन्होंने 11 रन दिए। वह टेस्ट शृंखला से पहले कई स्पैल गेंदबाजी करके अच्छी लय हासिल करना चाहते थे लेकिन खराब मौसम ने उनकी तैयारियों पर पानी फेर दिया।

विदेशी परिस्थितियों में आमतौर पर प्रमुख बल्लेबाज की भूमिका निभाने वाले जडेजा को बल्लेबाजी का मौका मिला। उन्होंने 71 गेंद का सामना करते हुए 25 रन बनाए और एक घंटे 20 मिनट तक क्रीज पर रहे।हालांकि जडेजा को गेंदबाजी का मौका नहीं मिला क्योंकि भारत ए की टीम केवल 14 ओवर ही गेंदबाजी कर सकी।
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