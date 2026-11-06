श्रीराम केवल आराध्य नहीं, जीवन जीने की मर्यादा हैं सत्ता से समाज तक, आस्था से आचरण तक… आखिर आज के समय में श्रीराम हमें क्या सिखाते हैं?

राम का अर्थ केवल राम मंदिर नहीं

रामराज्य का अर्थ क्या है?

धर्म का सबसे बड़ा अर्थ परहित

दीपावली का दीप और राम का संदेश

श्रीराम भारतीय उपमहाद्वीप के करोड़ों लोगों के आराध्य क्यों हैं? हजारों वर्षों से जंबूद्वीप से भारतवर्ष तक, लोकजीवन से लेकर साहित्य, संस्कृति और जनमानस तक, यदि प्रतिष्ठा, मर्यादा, वचन और विश्वास का कोई एक नाम सहज ही स्मरण होता है, तो वह है रघुकुल में जन्मे श्रीरामचंद्र।एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा और मर्यादा के सर्वोच्च प्रतीक। भगवान के रूप में पूजित, लेकिन मनुष्य के रूप में उनका जीवन जितना दिव्य है, उतना ही संघर्षपूर्ण भी। वनवास, वियोग, अपमान, युद्ध, त्याग और कठिन निर्णयों से गुजरते हुए श्रीराम ने अपने जीवन से सिखाया किलेकिन आज, जब हम श्रीराम का नाम लेते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, उनकी शोभायात्राएं निकालते हैं और उनके जयकारे लगाते हैं, तब एक प्रश्न स्वयं से भी पूछना चाहिए—श्रीराम की प्रतिष्ठा किसी एक कालखंड, किसी एक भूगोल या किसी एक राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रही। उनकी कथा भारत की सीमाओं से आगे दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुंची। रामायण के अनेक संस्करण, लोकपरंपराएं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां इस बात की गवाही देती हैं कि राम केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि सभ्यतागत स्मृति और नैतिक आदर्श भी हैं।इतिहास ने इस सभ्यता को अनेक आघात दिए। मंदिर टूटे, साम्राज्य बदले, आक्रमण हुए, आस्थाओं का उपहास हुआ, लेकिन रामकथा का प्रवाह नहीं रुका। पीढ़ियों ने उसे अपने घरों, लोकगीतों, कथाओं, रामलीलाओं और मानस के पाठ में जीवित रखा।सनातन की शक्ति केवल किसी भवन, किसी सिंहासन या किसी सत्ता में नहीं, बल्कि उस विश्वास में रही है जिसे करोड़ों लोगों ने अपने भीतर संजोकर रखा।अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करोड़ों लोगों की आस्था, सांस्कृतिक स्मृति और ऐतिहासिक आकांक्षा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। लेकिन राम की प्रतिष्ठा का वास्तविक विस्तार तब होगा, जब मंदिर की भव्यता हमारे व्यवहार की विनम्रता में भी दिखाई देगी।रामराज्य की कल्पना केवल धार्मिक भावुकता नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का स्वप्न है जहां नागरिक भयमुक्त हों, न्याय सुलभ हो, शासक उत्तरदायी हों और कमजोर व्यक्ति को भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले।गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में रामराज्य का वर्णन करते हुए लिखा—रामराज्य का यह आदर्श आज भी शासन, प्रशासन और समाज के लिए एक नैतिक कसौटी है। यदि रामराज्य की चर्चा केवल राजनीतिक भाषणों में हो और नागरिक अन्याय, भ्रष्टाचार, भय तथा असमानता से जूझते रहें, तो हमें राम के आदर्शों को समझने में कहीं न कहीं पुनर्विचार करना होगा। रामराज्य किसी एक सरकार का विशेषण नहीं, बल्कि हर सरकार के लिए एक आदर्श होना चाहिए।तुलसीदास की एक चौपाई आज के समय में पहले से अधिक प्रासंगिक है—यह केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का मूल संविधान है। दूसरों के हित में कार्य करना धर्म है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना अधर्म। आज धर्म के नाम पर बहसें हैं, विवाद हैं, सोशल मीडिया पर कटुता है, सार्वजनिक जीवन में असहिष्णुता है। कभी-कभी अपने धर्म के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए हम दूसरे मनुष्य के प्रति संवेदना खो बैठते हैं। लेकिन, राम का आदर्श हमें यह नहीं सिखाता कि अपनी आस्था के लिए दूसरे की गरिमा को कुचल दिया जाए। वह हमें अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और अन्याय से लड़ना सिखाता है।धर्म यदि मनुष्य को अधिक संवेदनशील, अधिक न्यायप्रिय और अधिक विनम्र नहीं बनाता, तो उसकी आत्मा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।आज परिवारों में संवाद कम हो रहा है, रिश्तों में धैर्य घट रहा है, सामाजिक जीवन में विश्वास कमजोर पड़ रहा है और सार्वजनिक विमर्श में भाषा का संयम टूटता दिखाई देता है।राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा का अर्थ केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि अपने अधिकारों, इच्छाओं और शक्ति की सीमाओं को पहचानना भी है। राम का आदर्श किसी विशेष अवसर पर पहनने वाला धार्मिक वस्त्र नहीं, बल्कि जीवन भर निभाई जाने वाली नैतिक जिम्मेदारी है।पिता के वचन की खातिर राजसिंहासन त्याग देना बताता है कि वचन की प्रतिष्ठा सत्ता के वैभव से कहीं बड़ी होती है। भरत के प्रति उनका प्रेम सिखाता है कि रिश्तों में अधिकार से बड़ा विश्वास और प्रतिस्पर्धा से बड़ा अपनापन होता है।शबरी के प्रेम को स्वीकारना यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति और आत्मीयता के सामने सामाजिक भेदभाव की कोई दीवार नहीं टिकती। केवट और निषादराज को सम्मान देना स्मरण कराता है कि मनुष्य की गरिमा उसके पद, संपत्ति या कुल से नहीं, उसके मानवीय अस्तित्व से होती है।हनुमान के प्रति उनका स्नेह बताता है कि सच्चा नेतृत्व केवल सामर्थ्यवान होने में नहीं, दूसरों के सामर्थ्य को पहचानने और उन्हें सम्मान देने में भी है।और रावण पर विजय? वह चेताती है कि ज्ञान, शक्ति और वैभव यदि अहंकार के अधीन हो जाएं, तो विनाश का कारण बन सकते हैं।दीपावली का संबंध श्रीराम के अयोध्या लौटने की लोकपरंपरा से गहराई से जुड़ा है। अंधकार पर प्रकाश, निराशा पर आशा और अधर्म पर धर्म की विजय का यह उत्सव हमारी सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा है।हम घरों में दीप जलाते हैं, आंगन सजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, अपनों से मिलते हैं और खुशियों का उत्सव मनाते हैं। लेकिन इस दीपावली एक दीप अपने भीतर भी जलाना चाहिए। किसी गरीब के घर दीप जलाना, किसी अकेले व्यक्ति के साथ त्योहार की खुशियां बांटना, किसी पुराने रिश्ते में संवाद शुरू करना, किसी कर्मचारी के श्रम का सम्मान करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना—ये भी दीपावली के उतने ही सुंदर अर्थ हैं।श्रीराम के प्रति आस्था करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। यह आस्था हमारी सभ्यता की शक्ति, हमारी सांस्कृतिक पहचान और हमारी भावनात्मक विरासत है।राम केवल अयोध्या में प्रतिष्ठित नहीं होने चाहिए, वे हमारे घरों में संवाद के रूप में, हमारे समाज में संवेदना के रूप में, हमारे शासन में न्याय के रूप में और हमारे सार्वजनिक जीवन में मर्यादा के रूप में प्रतिष्ठित होने चाहिए।तुलसीदास की वह पंक्ति आज भी हमारे लिए एक संकल्प है—वचन निभाने का साहस, दूसरों के दुख को समझने की संवेदना और अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का निर्वहन—यही राम का संदेश है। इस दीपावली जब हम श्रीराम का स्मरण करें, तो केवल उनके आगमन का उत्सव न मनाएं, उनके आदर्शों को अपने जीवन में आमंत्रित भी करें।क्योंकिश्रीराम केवल हमारे आराध्य नहीं, हमारे आचरण की कसौटी भी हैं।