टीकू तलसानिया और पूजा जोशी की फिल्म ‘देवी विज्ञानम्’ का ट्रेलर रिलीज, आस्था और विज्ञान का दिखेगा अनूठा संगम

आस्था की शक्ति, सनातन संस्कृति की विरासत और विज्ञान की दिलचस्प दुनिया… इन तीनों का अनूठा मेल लेकर आ रही हिंदी फिल्म 'देवी विज्ञानम्' का बहुप्रतीक्षित ऑफिशियल ट्रेलर जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में एक भव्य समारोह के दौरान लॉन्च किया गया।

इस खास मौके पर फिल्म की स्टारकास्ट टीकू तलसानिया, पूजा जोशी, के. आर्यवर्धन और चेतन धनानी के साथ निर्देशक कर्तव्य शाह और किंग प्रोडक्शन हाउस की टीम भी मौजूद रही। सनातन संस्कृति के मूल्यों में रची-बसी ‘देवी विज्ञानम्’ दर्शकों के सामने आस्था, अध्यात्म, प्राचीन परंपराओं और वैज्ञानिक सोच के बीच के दिलचस्प रिश्ते को एक नए सिनेमाई अंदाज में पेश करने का प्रयास करती है।

फिल्म के विजन पर बात करते हुए निर्देशक कर्तव्य शाह ने कहा, देवी विज्ञानम् मेरे दिल के बेहद करीब है। इस फिल्म के जरिए हमारा मकसद आस्था, सनातन संस्कृति और विज्ञान के बीच के दिलचस्प रिश्ते को एक्सप्लोर करना है। हम एक ऐसा सिनेमाई अनुभव तैयार करना चाहते थे, जो दर्शकों को सोचने, सवाल करने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दोबारा जुड़ने के लिए प्रेरित करे। उम्मीद है कि यह फिल्म हर पीढ़ी के दर्शकों के दिलों तक पहुंचेगी।

फिल्म का हिस्सा बनने के अपने अनुभव को साझा करते हुए टीकू तलसानिया ने कहा, देवी विज्ञानम् ने मुझे एक बेहद अलग और सोचने पर मजबूर करने वाले विषय का हिस्सा बनने का मौका दिया। एक अलग तरह की सिनेमाई दुनिया को एक्सप्लोर करना और ऐसी कहानी को पर्दे पर लाने के जुनूनी लोगों के साथ काम करना काफी रोमांचक रहा। अब बेसब्री से इंतजार है कि दर्शक इस फिल्म को किस तरह से अपनाते हैं।

वहीं, पूजा जोशी ने कहा, देवी विज्ञानम् का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद यादगार अनुभव रहा है। फिल्म ऐसे विषयों को छूती है, जिनका हमारी संस्कृति और मान्यताओं से गहरा जुड़ाव है। मैं चाहती हूं कि दर्शक इस कहानी को जानें और पर्दे पर दिखाए गए इसके जज्बातों और विचारों से जुड़ें।

के. आर्यवर्धन ने कहा, देवी विज्ञानम् अपने विषय और इसकी खास सिनेमाई दुनिया की वजह से मेरे लिए एक बेहद खास प्रोजेक्ट है। इस फिल्म पर काम करना मेरे लिए काफी कुछ सीखने वाला अनुभव रहा। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इसमें जुड़ने और सोचने के लिए कई दिलचस्प पहलू मिलेंगे।

अपने अनूठे विषय और संस्कृति से जुड़ी कहानी के जरिए ‘देवी विज्ञानम्’ पारंपरिक कहानी कहने के अंदाज से आगे बढ़कर दर्शकों को एक अलग सिनेमाई अनुभव देने की तैयारी में है।किंग प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले निर्मित और कर्तव्य शाह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में टीकू तलसानिया, पूजा जोशी, के. आर्यवर्धन और चेतन धनानी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ‘देवी विज्ञानम्’ 4 दिसंबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में पैन इंडिया रिलीज के लिए तैयार है।