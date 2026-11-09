हैमिल्टन के खराब मौसम में होगा INDvsNZ मैच, पिच से लेकर बदलेंगी परिस्थितियां

INDvsNZ न्यूजीलैंड के साथ भारत के तीसने वनडे से पहले एक बार फिर बारिश , पिच को लेकर अनश्चितता का माहौल बना हुआ। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को हैमिल्टन में बारिश हुई थी और मंगलवार को भी बारिश होने आसार है। सेडन पार्क के हेड ग्राउंड्समैन, कार्ल जॉनसन, मैच के लिए मैदान तैयार करने में व्यस्त हैं। आउटफील्ड पर एक बड़ी मशीन चल रही है। जॉनसन बताते हैं कि इसे ‘वर्टी-ड्रेन’ कहा जाता है। इसमें लगे नुकीले हिस्से आउटफील्ड में छेद करते हैं, जिससे हवा का संचार बेहतर होता है और बारिश होने पर पानी जल्दी निकल जाता है।उल्लेखनीय है कि न्यूजीलैंड में नवंबर की शुरुआत असामान्य रूप से बारिश वाली रही है। जॉनसन के अनुसार, वनडे सीरीज में अब तक पिचें जिस तरह का बर्ताव कर रही हैं, उसके पीछे शायद यही सबसे बड़ा कारण है। वनडे सीरीज से पहले हुई टी-20 सीरीज में, ऑकलैंड और वेलिंगटन में बहुत तेज़ी से रन बने थे।ईडन पार्क में न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड 259 रन बनाए थे, जबकि भारत ने हैमिल्टन स्टेडियम में 199 रनों का लक्ष्य सिर्फ 13.2 ओवर में हासिल कर लिया था। लेकिन, पहले दो वनडे मैचों में – जो न केवल उन्हीं मैदानों पर खेले गए, बल्कि उन्हीं पिचों पर भी हुए – तेज़ गेंदबाजों का दबदबा रहा। दोनों ही बार न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 41 ओवर भी नहीं टिक पाई। इन पिचों पर गेंद सीम हो रही थी और काफी तेज़, कभी-कभी असमान उछाल देखने को मिल रहा था।जॉनसन का कहना है कि बेमौसम बारिश की वजह से ग्राउंड स्टाफ के पास वनडे मैचों से पहले पिच तैयार करने के लिए बहुत कम समय बचा है। इसका मतलब यह है कि उन्हें तैयारियों में तेजी लानी पड़ी है और पिच को लंबे समय तक कवर के नीचे रखना पड़ा है।उन्होंने बताया कि कोशिश ऐसी पिच तैयार करने की है जो पूरे 100 ओवर तक एक जैसी रहे और जिसमें सीम मूवमेंट कम से कम हो, लेकिन मौसम के अनिश्चित होने की वजह से ऐसा करना मुश्किल हो गया है।जॉनसन ने कहा, “पिछले कुछ दिनों से न्यूजीलैंड में काफी बारिश हो रही है, कल भी यहां काफी बारिश हुई, जिससे हमारा कुछ समय बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी हम पिच तैयार करने में कामयाब रहे हैं। कल के लिए मौसम का पूर्वानुमान कुछ खास नहीं है और मैच के दिन का हाल भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है, इसलिए हम पिच तैयार करने का काम जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पिच को कवर के नीचे रखा जाता है, तो उसमें थोड़ी नमी आ जाती है। सच कहूं तो, देश भर में बाकी लोगों के लिए भी मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।मैच के दिन भी मौसम काफी चुनौतीपूर्ण लग रहा है।”उन्होंने कहा, “हालांकि, मौसम लगातार बदल रहा है, और काफी तेज़ी से बदल रहा है क्योंकि यहाँ लगातार तूफान आ रहे हैं। इसलिए, सटीक समय बता पाना मुश्किल है। इसलिए हम आज ही अधिक से अधिक काम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मौसम का पूर्वानुमान अच्छा होता, तो हम पिच में नमी बनाए रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हमने वह सब बंद कर दिया है।”जॉनसन कहते हैं, “न्यूजीलैंड में हमारी ‘राई घास’ पिच को गति देती है, जिससे गेंद सतह से तेजी से निकलती है। टेस्ट मैच के लिए, हम खेल की शुरुआत में पिच में काफी नमी रखते हैं। यही वजह है कि न्यूजीलैंड में हमारे टेस्ट मैचों के दौरान विकेट काफी हरे-भरे दिखते हैं। लेकिन पिच को पूरे पाँच दिन तक चलाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। यह एक तरह का ‘फ्यूल टैंक’ है; शुरुआत में हमारे पास इतना ‘ईंधन’ (नमी) होना चाहिए कि पिच पांच दिनों तक चल सके। दूसरे दिन तक यह पिच बिल्कुल वनडे मैच की पिच जैसी हो जाती है, जहाँ कोई सीम मूवमेंट नहीं होता और बल्लेबाजी के लिए यह काफी अच्छी रहती है। हम बस यही उम्मीद कर रहे हैं।”