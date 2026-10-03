अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की विस्फोटक पारियों से भारत पाकिस्तान के खिलाफ पहुंचा 211 रनों पर

INDvsPAK सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और फिनिशर तिलक वर्मा की विस्फोटक पारियों के बदौलत भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जापान में चल रहे एशियाई खेलों के गोल्ड मेडल मैच में 6 विकेट के नुकसान पर 211 रन बना लिए। अभिषेक शर्मा ने 3 चौके और 7 छक्के की बदौलत 28 गेंदों में 61 रन बनाए। वहीं तिलक वर्मा ने 22 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 51 रन बनाए। पाक की ओर से अहमद डालियाल और अराफात मिन्हास को 2-2 विकेट मिले।भारत ने पावरप्ले में दो विकेट खोकर 81 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी (नौ गेंदों में 15 रन) ने लेग स्पिनर साद मसूद की गेंदों पर दो छक्के लगाए।सूर्यवंशी ऑफ स्पिनर अयूब की गेंद पर रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। उन्होंने इस 15 वर्षीय खिलाड़ी को आउट करने के बाद ‘रॉकिंग द बेबी’ शैली में जश्न मनाया।कप्तान अय्यर और किशन दोनों ही 11 से 15 ओवरों के बीच बड़े शॉट नहीं लगा पाए। किशन के तेज, सीधी और थोड़ी ज्यादा उछाल वाली गेंद पर बोल्ड होने के बाद लेग स्पिनर अबरार ने अय्यर की संघर्षपूर्ण पारी समाप्त की।इस तरह से दो विकेट पर 93 रन से भारत का स्कोर अचानक ही पांच विकेट पर 133 रन हो गया। जब ऐसा लग रहा था कि भारत 200 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगा, तब तिलक और दुबे की जोड़ी ने आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश किया।वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह।साहिबजादा फरहान (कप्तान), माज सदाकत, उस्मान खान (विकेटकीपर), सईम अयूब, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, साद मसूद, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम।