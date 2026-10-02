1 दिन में आधा दर्जन गोल्ड मेडल! तीरंदाजों से लेकर महिला ह़ॉकी टीम ने जीता खिताब

India’s Medalist at Day 13 of Asian Games!



Recurve Women's Team - Archery

Lovlina Borgohain - Boxing

Parveen Hooda - Boxing

Ankush Panghal - Boxing

Sujeet Kalkal - Wrestling

Women’s Team - Hockey

Recurve Mixed Team - Archery

Recurve Men's Team -… pic.twitter.com/RZsvW1sXJ1 — The Khel India (@TheKhelIndia) October 2, 2026

शुक्रवार का दिन कुछ ऐसा था जैसा भारतीय खेलों में कभी-कभी ही देखने को मिलता है – अविश्वसनीय, रोमांचक और जिसे एक ही हेडलाइन में समेटना मुश्किल हो। एक पहलवान था जो 9-2 से पिछड़ने के बावजूद गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहा, तीन बॉक्सर जिन्होंने रिंग में गोल्ड मेडल की झड़ी लगा दी, तीरंदाज जिन्होंने आखिरकार दक्षिण कोरिया को हरा दिया, और सबसे बड़ी बात, महिला हॉकी टीम जिसने एशियाई खेलों का खिताब फिर से जीतने के लिए 44 साल का लंबा इंतज़ार खत्म किया।भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदक जीतकर पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। सबसे खास पल शाम को आया जब भारत ने महिला हॉकी फ़ाइनल में चीन को 1-0 से हराया और एशियाई खेलों के खिताब के लिए 44 साल का इंतज़ार खत्म किया। लालरेम्सियामी ने अपने 200वें इंटरनेशनल मैच में 10वें मिनट में एकमात्र गोल किया, लेकिन उसके बाद असली मेहनत गोलकीपर सविता पूनिया और मज़बूत डिफेंस को करनी पड़ी।चीन ने पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक और आखिरी मिनटों में गोलकीपर को हटाकर एक अतिरिक्त आउटफील्ड खिलाड़ी के साथ भारत पर दबाव बनाया। लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। फ़ाइनल की सीटी बजने पर न सिर्फ़ गोल्ड मेडल मिला, बल्कि लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफिकेशन भी हासिल हुआ।अगर हॉकी ने शाम को रोमांच पैदा किया, तो सुजीत कलकल ने दोपहर में मुश्किल हालात से शानदार वापसी की। पुरुषों के 65 किग्रा फ्रीस्टाइल फ़ाइनल में भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ताजिकिस्तान के अब्दुलमज़िद कुदिएव के खिलाफ़ 2-9 से पिछड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जीतना लगभग नामुमकिन है। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त वापसी की और दूसरे हाफ में चार बार प्रतिद्वंद्वी को गिराकर 10-9 से जीत हासिल की।भारत को इन खेलों का पहला रेसलिंग गोल्ड दिलाया। इससे पहले, सुजीत ने सेमीफ़ाइनल में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन जापान के कोटारो कियोका को क्राइटेरिया के आधार पर (3-3 स्कोर रहने पर) चौंकाते हुए हराया था। उन्होंने आखिरी समय में हुए हमले का डटकर सामना किया और गोल्ड मेडल के मुक़ाबले में जगह बनाई।बॉक्सिंग रिंग में भी भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75किग्रा फ़ाइनल में चीन की बाओ ज़ी यी को सर्वसम्मति से हराकर अपना पहला एशियाई खेलों का गोल्ड मेडल जीता। 2014 में मैरी कॉम की जीत के बाद एशियाई खेलों में महिलाओं की बॉक्सिंग में भारत का यह पहला गोल्ड मेडल था।इसके बाद परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किग्रा फ़ाइनल में चीनी ताइपे की चेन निएन-चिन को 3-2 के करीबी ‘स्प्लिट-डिसीजन’ से हराया। फिर अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किग्रा फ़ाइनल में दक्षिण कोरिया के किम मिन सियोंग को हराकर बॉक्सिंग में भारत की हैट्रिक पूरी की।और फिर तीरंदाज़ों की बारी आई। अंकिता भकत, कीर्ति और कुमकुम मोहोद ने दक्षिण कोरिया को हराकर महिलाओं के रिकर्व टीम इवेंट में भारत का पहला एशियाई खेलों का गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड के बाद पुरुषों की रिकर्व टीम को सिल्वर मेडल मिला, जो दक्षिण कोरिया से हार गई थी। इसके अलावा, धीरज बोम्मादेवरा और कुमकुम मोहोद की मिक्स्ड टीम को भी सिल्वर मेडल मिला, क्योंकि फ़ाइनल में चीन की टीम जीत गई।सेलिंग में नेत्रा कुमानन ने एक और ब्रॉन्ज़ मेडल दिलाया, जबकि सेपक टकरा के पुरुषों के क्वाड्रेंट इवेंट में जापान से सेमीफ़ाइनल में हारने के बावजूद भारत ने अपना पहला मेडल पक्का किया।प्रणवी उर्स ने गोल्फ़ में भी भारत की चर्चा बनाए रखी; उन्होंने फ़ोर-अंडर 68 का स्कोर करके 15-अंडर पार तक पहुँचते हुए फ़ाइनल राउंड में बढ़त बना ली। जब हॉकी खिलाड़ी गले में गोल्ड मेडल पहनकर मैदान से बाहर निकले, तब तक भारत के लिए यह दिन यादगार बन चुका था – इसमें इतिहास, निराशा, वापसी और ऐसे पल भी थे जब स्कोरबोर्ड ने खेल को बेवजह मुश्किल बनाने की ठान ली थी। हालाँकि, शुक्रवार का दिन भारत के नाम रहा।