मंगलवार, 26 अगस्त 2025
Written By WD Sports Desk
मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (19:05 IST)

ICC महिला विश्व कप ट्रॉफी इंदौर पहुंची

indore
ICC Women's World Cup : आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप ट्रॉफी टूर ने शहर के सबसे ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों, जैसे राजवाड़ा पैलेस, गांधी हॉल, केंद्रीय संग्रहालय, सिरपुर झील और पितृ पर्वत का भ्रमण करते हुए इंदौर में अपना पड़ाव डाला। तीस सितंबर से शुरू होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के दौरान इंदौर पांच मैचों की मेजबानी करेगा।
 
इस पांच दिवसीय दौरे का एक प्रमुख आकर्षण इंदौर के स्कूलों का दौरा था।
 
छात्रों ने ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ के साथ ट्रॉफी का स्वागत किया। क्रिकेट की थीम वाले खेलों और क्विज में भाग लिया। आईसीसी का टूर्नामेंट से जुड़ा विशेष सामान और उपहार जीते।
 

Holkar Stadium Indore

 
भारत की अंडर-19 क्रिकेटर आयुषी शुक्ला भी ट्रॉफी के इस दौरे का हिस्सा बनीं।
 
प्रतिष्ठित स्थानों पर कई कार्यक्रमों और मीडिया रोड शो के माध्यम से इस दौरे का उद्देश्य हजारों प्रशंसकों को इस बहुप्रतीक्षित वैश्विक प्रतियोगिता से पहले इस बेशकीमती ट्रॉफी से जुड़ने का अवसर प्रदान करना है।
 
यह टूर भारत और श्रीलंका के चुनिंदा शहरों की यात्रा करेगा और इसका अगला पड़ाव मुंबई होगा। (भाषा) 
