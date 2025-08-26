मंगलवार, 26 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (18:40 IST)

क्‍लब में मिली लड़की के हनीट्रैप से ऐसे शिकार हुए भूपेंद्र रघुवंशी, मरने से पहले सुसाइड नोट में लिखी दर्दभरी दास्‍तां

Bhupendra Raghuvanshi
हनीट्रैप के शिकार इंदौर के शराब ठेकेदार भूपेंद्र रघुवंशी ने आत्‍महत्‍या कर ली। उन्‍हें एक लड़की इति तिवारी ब्‍लैकमेल कर रही थी। इति से उनकी मुलाकात क्‍लब में हुई थी। पहले दोस्‍ती और प्‍यार का नाटक करने के बाद उसने बाद में भूपेंद्र को ब्‍लैकमेल करना शुरू कर दिया था।
हनीट्रैप के शिकार भूपेंद्र ने पांच पन्‍नों का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें एक युवती का नाम लेकर लिखा है कि वह 25 लाख रुपए और आईफोन लेने के बाद भी ब्लैकमेल करते हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देती थी। मरने से पहले भूपेंद्र ने अपने सुसाइड नोट में ब्‍लैकमेलिंग की दर्द भरी दास्‍तां लिखी है।

क्‍लब में मुलाकात हुई : पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी युवती इति तिवारी से दो साल पहले भूपेंद्र की क्लब में ही मुलाकात हुई थी। महिला दूसरे शहर में रहती है, लेकिन इंदौर आती-जाती रहती थी। दोस्‍ती होने के बाद उसने भूपेंद्र से दोस्ती की और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। भूपेंद्र के पास से मिले सुसाइड नोट में युवती का नाम लिखा है और कहा है कि वो 25 लाख रुपए और आईफोन लेने के बाद भी ब्लैकमेल कर रही है।

क्‍या लिखा सुसाइड नोट में : भूपेंद्र ने अपने पांच पन्नों के सुसाइड नोट में इति तिवारी नामक महिला का जिक्र किया और आत्महत्या के लिए उसे ही जिम्मेदार बताया। भूपेंद्र ने लिखा कि -‘इति से मेरी दोस्ती दो साल पहले हुई थी। शुरू में सब ठीक ठाक चला। वह इंदौर में रहती थी, लेकिन बाद में मुंबई चली गई। वहां से उसने मुझे धमकियां देने शुरू कर दी। कहती थी कि दुष्कर्म का केस दर्ज करवा दूंगी। एक दिन जब वह इंदौर आई तो उसने रात में खूब हंगामा किया। मामला 25 लाख रुपये में सुलझा। उसे कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे। उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। उसके खर्चें मैं उठाता था। उसने मुझे पूरी तरह घर में कैद कर रखा था। भूपेंद्र ने आगे लिखा कि उसके लिए मैंने कार लेने की भी हां कर दी थी, लेकिन फिर इनकार किया तो उसने कहा कि केस लगवा दूंगी। उससे परेशान होकर मैंने दूसरा फोन लिया। एक फोन हमेशा उसके लिए फ्री रखना पड़ता था। उसके पति को भी हमारे बारे में पता था। एक बार मैं अपनी पत्नी और बच्चों को मुंबई छोड़ने गया था। तब भी इति ने ड्राइवर के सामने मुझसे झगड़ा किया। फिर वो इंदौर आई तो मेरे दोनों फोन को उसने कार के नीचे रखकर तुड़वा दिया। वो मुझे हर वक्त जलील करती थी। मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों और दोस्तों को कोई परेशान न करे।’

कौन है भूपेंद्र रघुवंशी : भूपेंद्र इंदौर में लंबे समय से शराब कारोबार से जुड़े थे और दो पबों का संचालन भी कर चुके थे। भूपेंद्र के परिवार में पत्नी, एक बेटा व एक बेटी है। तनाव में रहने के कारण वे कारोबार पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनके तीन पब बंद हो गए थे। बाद में एक रेस्त्रां खोला। वह भी बंद हो गया था। कर्ज के कारण भी वे परेशान थे। मंगलवार को भूपेंद्र ने इंदौर में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
