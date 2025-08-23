इंदौर करेगा 5 मुकाबलों की मेजबानी, मध्यप्रदेश की इस बेटी से डर के रहेंगी अंग्रेजी महिला खिलाड़ी

ICC Women's World Cup : भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आगामी ICC महिला विश्व कप 2025 के 5 मुकाबलों की मेजबानी करने जा रहा है। इस प्रतिष्ठित आयोजन को सफल बनाने के लिए शहर के होलकर स्टेडियम में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (MPCA) के एक पदाधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी दी।

महिला क्रिकेट का यह महाकुंभ 30 सितंबर से शुरू होगा, जो ODI Format में खेला जाएगा। विश्व कप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी के तहत विश्व कप ट्रॉफी को होलकर स्टेडियम में लाकर भव्य रूप से प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर MPCA के पदाधिकारियों, पूर्व अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटरों और वर्तमान खिलाड़ियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

होलकर स्टेडियम में खेले जाएंगे 5 मुकाबले, भारत-इंग्लैंड की भिड़ंत सबसे प्रमुख

MPCA के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रोहित पंडित ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर के दौरान होलकर स्टेडियम में कुल पांच विश्व कप मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें सबसे चर्चित मुकाबला 19 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच होगा, जिसे लेकर खासा उत्साह है।

15 करोड़ की लागत से हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन पंडित ने आगे बताया कि विश्व कप की तैयारियों के तहत स्टेडियम में लगभग 15 करोड़ रुपए के खर्च से विविध कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

नई एलईडी फ्लड लाइट्स की स्थापना दर्शकों और खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाओं का निर्माण एवं अपग्रेडेशन

उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि ये सभी कार्य अगले एक महीने के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे, जिससे इंदौर विश्व स्तरीय मेजबानी के लिए तैयार हो जाएगा।



मध्यप्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ को विश्व कप टीम में मिली जगह मध्यप्रदेश के छतरपुर की रहने वाली 22 वर्षीय तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ (Kranti Goud) को भारतीय महिला टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड दौरे में खेले गए एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में 6 विकेट झटके थे और अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा।



Special Appreciation Post for Kranti Goud



- Just 21, Took 6 wickets in the final match & helped India to clinch the ODi Series 2-1 in England!



SHE IS THE FUTURE OF INDIAN CRICKET! ????????

pic.twitter.com/c7jxwqNAfW — The Khel India (@TheKhelIndia) July 22, 2025

पंडित ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि गौड़ को विश्व कप के ज्यादा से ज्यादा मुकाबले खेलने का मौका मिलेगा। हम उन्हें अपने गृहराज्य (मध्यप्रदेश) में 19 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप मैच खेलते देखने के लिए खासतौर पर उत्सुक हैं।”