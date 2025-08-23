शनिवार, 23 अगस्त 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शनिवार, 23 अगस्त 2025 (13:33 IST)

केरल आएंगे फुटबॉल स्टार Lionel Messi, नवंबर में खेलेंगे दोस्ताना मैच

Lionel Messi Kerala : केरल के खेलमंत्री वी अब्दुरहमान ने शनिवार को पुष्टि की कि फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेस्सी समेत अर्जेंटीना (Argentina) की टीम इस साल नवंबर में केरल में दोस्ताना मैच (Friendly Match) खेलने आएगी। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ (एएफए) ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि मैनेजर लियोनेल स्कालोनी की अर्जेंटीना टीम अंगोला के लुआंडा और केरल में दोस्ताना मैच खेलेगी। इसके बाद केरल के खेलमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि केरल ने एएफए से मैच इस साल अक्टूबर या नवंबर में खेलने का अनुरोध किया था।


 
उन्होंने कहा ,‘‘ पहले एएफए 2026 में ये मैच खेलना चाहता था । हमने उनसे अनुरोध किया कि केरल में मैच इसी साल खेले । अब एएफए ने इसकी पुष्टि कर दी है। हम 2022 विश्व कप विजेता अर्जेंटीना टीम को यहां लाना चाहते थे।’’
 
अब्दुरहमान ने कहा ,‘‘अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को केरल लाने के लिये काफी मेहनत की गई है। हमने बाकी बंदोबस्त पर काम शुरू कर दिया है और जल्दी ही मुख्यमंत्री से इसके ब्यौरे पर बात करेंगे।’’
 
उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों फुटबॉलप्रेमियों को इस मैच का बेताबी से इंतजार है। उन्होंने कहा ,‘‘ हमारा इरादा प्रशंसकों को मेस्सी को केरल में खेलते देखने का मौका देने का है।’’
 
उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय खेल मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है और सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
 
विरोधी टीम के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा ,‘‘ हम फीफा की शीर्ष 50 में से एक टीम चुनेंगे। कई टीमों ने हमसे संपर्क किया है। आस्ट्रेलियाई फुटबॉल टीम भी आना चाहती है और हमारा उनके साथ खेल आदान प्रदान का करार भी है। तीन चार और टीमों ने भी संपर्क किया है।’’  (भाषा) 
