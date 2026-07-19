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27 रनों से जीता इंग्लैंड, भारत के खिलाफ 2-1 से जीती सीरीज
ENGvsIND इंग्लैंड ने लॉर्ड्स के एतिहासिक मैदान पर भारत के खिलाफ 27 रनों से जीत पाकर 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट खोकर 387 रन बनाए। जिसके जवाब में भारत की टीम रोहित शर्मा के शतक के बावजूद 360 रनों पर रुक गई।
360 रनों का पीछा करते हुए भारत शुरुआत में धीमे खेली लेकिन रोहित शर्मा ने 110 गेंदो में 138 रनों की शानदार पारी खेली। खेल में कई बार ऐसे मौके आए जब लगा टीम इंडिया इंग्लैंड से भी तेज खेली लेकिन अंतिम 10 ओवरों में टीम विकेट गंवाते चली गई और सैम करन ने अपने अंतिम स्पैल में 4 विकेट निकाले।
England edge India in a high-scoring contest at Lord's to clinch the ODI series 2-1— ICC (@ICC) July 19, 2026
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