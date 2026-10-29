44 वर्षीय एंडरसन ने लिए 50 विकेट, फिर भी कांउटी टीम ने निकाला, ब्रॉड हुए खफा

इंग्लैंड की काउंटी टीम लंकाशायर के साथ जेम्स एंडरसन का 25 साल का लंबा सफर खत्म हो गया है; काउंटी ने 44 वर्षीय खिलाड़ी को नया कॉन्ट्रैक्ट न देने का फैसला किया था।एंडरसन, जिनके नाम एक तेज गेंदबाज के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड है।लंकाशायर का यह फैसला ऐसे मुश्किल समय में आया है, जब क्लब के सदस्यों के बीच काफी असंतोष है और टीम चैंपियनशिप के डिवीजन टू में सबसे नीचे से दूसरे स्थान पर रही है। क्लब के सीनियर मैनेजमेंट में भी बदलाव हुए हैं; रिचर्ड केन्यन को चीफ एग्जीक्यूटिव और पॉल फारब्रेस को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नियुक्त किया गया है।एंडरसन ने खुद भी इस नतीजे पर निराशा जताई और कहा, “अगर यह मेरे हाथ में होता, तो इसका अंत इस तरह से नहीं होता।”इस बीच, एंडरसन के लंबे समय तक साथी रहे तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि लंकाशायर ने इस दिग्गज तेज गेंदबाज की विदाई को किस तरह से अंजाम दिया। ब्रॉड ने काउंटी के इस फैसले को “अपमानजनक” बताया है।44 साल की उम्र में भी, एंडरसन ने काउंटी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 17 की औसत से 50 विकेट लिए और लंकाशायर के ‘प्लेयर ऑफ द ईयर’ का अवॉर्ड जीता, जबकि उनकी टीम डिवीजन टू में काफी संघर्ष कर रही थी। जोस बटलर के साथ मिलकर ‘For the love of cricket’ पॉडकास्ट होस्ट करने वाले ब्रॉड ने इस बात पर सवाल उठाया कि काउंटी ने अपना फैसला किस तरह से एंडरसन तक पहुँचाया।ब्रॉड ने पॉडकास्ट पर कहा, “मुझे लगता है कि लंकाशायर ने जिस तरह से उन्हें यह खबर दी, वह काफी अपमानजनक था। सच कहूँ तो, मुझे लंकाशायर का यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि यह सही तरीके से किया गया।”ब्रॉड ने कहा, “मुझे लगता है कि खेल के दिग्गजों या महान खिलाड़ियों को विदाई देते समय बेहतर तरीका अपनाया जाना चाहिए। यह उस क्लब में नेतृत्व की कमी और सही तरीके से काम न कर पाने को दर्शाता है। मुझे इस बारे में काफी असहज महसूस हो रहा है। अगर जिमी एंडरसन एक और साल खेलना चाहते हैं – खासकर तब जब उन्होंने 17 की औसत से 50 विकेट लिए हों – तो आपको उन्हें खेलने का मौका देने का कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए।”