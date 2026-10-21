इस पाक स्पिन ऑलराउंडर ने इंग्लैंड को बल्ले और गेंद से अकेले दम पर हराया वनडे मैच

Arafat Minhas (6-38) 8.4 || Ball by Ball Highlights || Pakistan vs England || Match 2 || Tri Nation Series https://t.co/wpUurdVggd — PCT GEO News (@PakistanCrnrj) October 20, 2026

ENGvsPAK पाकिस्तान के अराफात मिन्हास (59 रन और छह विकेट) के दिवास्वप्न प्रदर्शन ने रावलपिंडी में त्रिकोणीय श्रृंखला के अपने पहले मैच में इंग्लैंड को बुरी तरह हराया। मिन्हास पाकिस्तान की पारी के दौरान एक अहम मोड़ पर बल्लेबाजी करने आए और उन्हें 302 रन तक पहुंचाया, फिर इंग्लैंड की बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस करते हुए छह विकेट लिए, जिससे घरेलू टीम को 87 रनों से ज़बरदस्त जीत मिली।पहले बल्लेबाजी करते हुए, पाकिस्तान ने सिर्फ़ 133 रन पर अपनी आधी टीम गंवाने के बावजूद वापसी करने की शानदार कोशिश की। हसन नवाज़, मिन्हास और फ़हीम अशरफ़ की तिकड़ी ने मैच का रुख मोड़ दिया और मेज़बान टीम को 300 के पार पहुँचाकर शानदार प्रदर्शन करने में मदद की। इससे करीब का कोई भी स्कोर दूर का सपना लग रहा था, जब फ़ख़र ज़मान ने मैच की पहली गेंद पर सीधे शॉर्ट मिडविकेट पर फ़्लिक किया। बाबर आज़म ने कई बाउंड्री लगाकर शानदार शुरुआत की, वहीं सैम अयूब सिर्फ़ 8 रन बनाकर सोनी बेकर की छोटी गेंद पर टॉप एज लगाकर आउट हो गए। इसके बाद बाबर शांत हो गए और आखिर में विल जैक्स ने उन्हें कैच आउट कर पाकिस्तान को और मुश्किल में डाल दिया।इसके बाद इंग्लैंड ने मैच पर पूरा नियंत्रण कर लिया जब पहले मैच के सेंचुरी बनाने वाले सलमान आगा ने स्लॉग स्वीप करने की कोशिश में टॉप एज लिया, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 81/4 हो गया। इसके बाद नवाज़ बाहर आए और अपनी पहली गेंद पर छक्का मारकर अपनी बात रखी और फिर साद बेग के साथ मिलकर फिर से क्रीज़ पर आए। नवाज़ ने पॉज़िटिव अंदाज़ में बैटिंग जारी रखी, लेकिन खेल के उलट, पाकिस्तान को एक और झटका लगा जब गस एटकिंसन वापस अटैक पर आए और बेग को आउट कर दिया। उस समय एक और विकेट मेज़बान टीम के लिए जीत का अंत हो सकता था, लेकिन इसके बजाय, उन्होंने 78 रन की शानदार साझेदारी की बदौलत जीत हासिल की। नवाज़ ने अपनी फिफ्टी पूरी करने से पहले तीन गेंदों में दो छक्के मारे।इसके बाद मिन्हास ने सैम करेन के एक ओवर में तीन चौके मारे और पाकिस्तान को स्लॉग ओवरों में लय मिला। हालांकि, जेमी ओवर्टन की एक शानदार यॉर्कर ने नवाज़ की शानदार पारी को खत्म कर दिया, जिससे पाकिस्तान को एक और साझेदारी की तलाश थी। मिन्हास को अशरफ का साथ मिला और दोनों ने बाउंड्री मारकर इंग्लैंड को डेथ ओवरों में दबाव में डाल दिया। मिन्हास आखिरकार बाउंड्री की हैट्रिक से अपनी पहली वनडे फिफ्टी पूरी करने के बाद आउट हो गए। दो ओवर बाकी रहते, पाकिस्तान ने अशरफ का विकेट भी गंवा दिया, जिसके बाद शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने स्कोर 300 के पार पहुंचाया।जबकि दूसरी पारी के पहले तीन ओवरों में सिर्फ 9 रन बने, इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज ने पाकिस्तान को बैकफुट पर लाने में ज्यादा समय नहीं लगाया। एक समय 303 का टारगेट मुश्किल लग रहा था, जब टॉम बैंटन ने नसीम शाह के उसी ओवर में दो छक्के और एक चौका लगाकर फिफ्टी पार्टनरशिप पूरी की। पावरप्ले खत्म होने के बाद भी अटैक जारी रहा, क्योंकि इंग्लैंड का स्कोर सिर्फ 12 ओवर में 80/0 हो गया था। फिर रऊफ ने डकेट को 45 रन पर आउट करके पाकिस्तान को वह ब्रेकथ्रू दिलाया जिसकी उसे बेसब्री से तलाश थी।फिर मिन्हास ने अच्छी तरह से सेट बैंटन को आउट किया, जो आखिरकार वह आउट साबित हुआ जिससे टीम लड़खड़ा गई। मिन्हास ने हैरी ब्रूक को एक टॉप डिलीवरी पर आउट करके इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया और भले ही मेहमान टीम ने जो रूट और सैम करेन के बीच एक अहम पार्टनरशिप के ज़रिए कुछ समय के लिए टीम को संभाला, लेकिन पाकिस्तान ने आखिरकार एक रास्ता निकाल ही लिया।नसीम वापस अटैक पर आए और रूट के स्टंप्स गिरा दिए और करेन एक अहम मोड़ पर पुल करने में चूक गए और आउट हो गए। पाकिस्तान को अपने लोअर मिडिल ऑर्डर से बचाने वाले मिले, लेकिन इंग्लैंड हार गया। आखिरी पांच विकेट इंग्लैंड के स्कोर में सिर्फ 38 रन ही जोड़ पाए, क्योंकि मिन्हास ने गेंद से धमाल मचाते हुए छह विकेट लिए और टीम को बड़ी जीत दिलाई।: पाकिस्तान ने 50 ओवर में 302/9 (हसन नवाज 79, अराफात मिन्हास 59; सोनी बेकर 3-65) ने इंग्लैंड 38.4 ओवर में 215 रन (टॉम बैंटन 57, बेन डकेट 45; अराफात मिन्हास 6-40 रन) को 87 रन से हराया।