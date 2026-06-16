टीम इंडिया में शामिल हुआ एक और गुजरात टाइटंस का तेज गेंदबाज
तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को श्रीलंका में चल रही त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए चोटिल युद्धवीर सिंह की जगह भारतीय टीम में शामिल किया गया है।अशोक ने आईपीएल में गुजरात टाइटन्स की तरफ से खेलते हुए अपनी तेज गति से सभी को प्रभावित किया था।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने बयान में कहा, ‘‘युद्धवीर सिंह ने 13 जून को गेंदबाजी करते समय दाहिने कंधे में तकलीफ की शिकायत की थी और 11 जून को अभ्यास सत्र के दौरान भी उन्हें इसी तरह का दर्द महसूस हुआ था।’’
बयान में कहा गया है, ‘‘बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने एक विशेषज्ञ से परामर्श करने के बाद सिफारिश की है कि युद्धवीर को चोट से पूरी तरह से उबरने के लिए BCCI Centre of Excellence (COE) में रिहैबिलिटेशन से गुजरना चाहिए।’’
भारत ए को त्रिकोणीय श्रृंखला में अभी तक 3 मैचों में से दो मैच में हार का सामना करना पड़ा है।भारत को पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में चमत्कारिक रूप से 7 रनों से जीत मिली थी।
त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए भारत ए टीम:
तिलक वर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (उप-कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज, अरशद खान, अनुकूल रॉय, अशोक शर्मा।
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