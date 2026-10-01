तीसरे वनडे से बाहर हुए प्रसिद्ध कृष्णा, टीम में शामिल हुए अंशुल कंबोज
गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में चोटिल हुए भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा शनिवार को होने वाले तीसरे एकदिवसीय मैच से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह टीम में अंशुल कम्बोज को शामिल कर लिया गया है। हालांकि उनके तीसरे एकदिवसीय में खेलने की बहुत कम संभावना है क्योंकि वह गुरुवार तक भारत की ए टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं। भारत की ए टीम उनकी बल्लेबाजी मिस करेगी अगर ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम को ऑल आउट कर देती है।
उन्हें दूसरे वनडे के दौरान चोट लगी और वह पांच ही ओवर फेंक सके।उन्होंने अपने 5 ओवर के स्पैल में 45 रन दिए। इसमें से एक ओवर में उन्होंने 22 रन दिए।यह ओवर पूरी पारी का सबसे महंगा ओवर रहा।वेस्टइंडीज ने सात विकेट पर 405 रन बनाये लेकिन भारत ने 43.3 ओवर में आठ विकेट बाकी रहते जीत दर्ज करके श्रृंखला में 2-0 की बढत बना ली।भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने दूसरे वनडे के बाद प्रसिद्ध की हैमस्ट्रिंग इंजुरी की पुष्टि की थी।
वहीं अंशुल कंबोज की बात करें तो उनको पुद्दुचेरी से मुल्लनपुर के लिए रवाना कर दिया गया है और कल भारत ए की टीम 9 बल्लेबाजों के साथ खेलेगी। अगर कम्बोज के प्रथम श्रेणी करियर की बात की जाए तो दाएं हाथ की तेज गेंदबाजी करने वाले हरियाणा के इस तेज गेंदबाज ने 24 प्रथम श्रेणी मैचों में 22.88 की औसत से 79 विकेट लिए हैं, जिसमें दो पंजा और एक 10-विकेट हॉल शामिल है।
उन्होंने केरल के खिलाफ एक रणजी ट्रॉफी मैच की एक पारी में 10 विकेट लिए थे। वहीं 2024-25 के दलीप ट्रॉफ़ी में उन्होंने तीन मैचों की आठ पारियों में 16 विकेट लिए थे, जिसमें एक पारी में 8 विकेट-हॉल शामिल था।
उन्होंने अपने इस प्रदर्शन की मदद से प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का खिताब जीता और चयनकर्ताओं की नजर में अपनी जगह बनाई। अब अगर उन्हें एकदिवसीय टीम में मौका मिलता है, तो वह इस मौके को पूरी तरह भुनाने की कोशिश करेंगे।
भारत की अपडेट हुई वनडे टीम : शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप कप्तान, विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतिश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, औकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर, अंशुल कंबोज।
वहीं अंशुल कंबोज की बात करें तो उनको पुद्दुचेरी से मुल्लनपुर के लिए रवाना कर दिया गया है और कल भारत ए की टीम 9 बल्लेबाजों के साथ खेलेगी। अगर कम्बोज के प्रथम श्रेणी करियर की बात की जाए तो दाएं हाथ की तेज गेंदबाजी करने वाले हरियाणा के इस तेज गेंदबाज ने 24 प्रथम श्रेणी मैचों में 22.88 की औसत से 79 विकेट लिए हैं, जिसमें दो पंजा और एक 10-विकेट हॉल शामिल है।
उन्होंने केरल के खिलाफ एक रणजी ट्रॉफी मैच की एक पारी में 10 विकेट लिए थे। वहीं 2024-25 के दलीप ट्रॉफ़ी में उन्होंने तीन मैचों की आठ पारियों में 16 विकेट लिए थे, जिसमें एक पारी में 8 विकेट-हॉल शामिल था।
भारत की अपडेट हुई वनडे टीम : शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप कप्तान, विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतिश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, औकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर, अंशुल कंबोज।