म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं? नए निवेशकों के लिए आसान जानकारी

म्यूचुअल फंड असल में आप जैसे कई निवेशकों से इकट्ठा किए गए पैसे का एक बड़ा पूल होता है, जिसे एक प्रोफेशनल मैनेजर एक साथ इन्वेस्ट करता है। खुद अलग-अलग स्टॉक या बॉन्ड चुनने के बजाय, फंड मैनेजर फंड के तय लक्ष्य के आधार पर आपकी तरफ से यह काम करता है।

आपका पैसा असल में कहाँ जाता है

जब आप Mutual Fund में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा हज़ारों दूसरे निवेशकों के पैसे के साथ मिल जाता है। यह कुल रकम फंड के प्रकार के आधार पर स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड या इनके मिक्स में इन्वेस्ट की जाती है। इक्विटी फंड ज़्यादातर कंपनियों के शेयर खरीदता है। डेट फंड ज़्यादातर सरकारी बॉन्ड जैसे सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट खरीदता है। हाइब्रिड फंड दोनों का थोड़ा-थोड़ा काम करता है।

आपके पास असल में क्या होता है: यूनिट्स, पूरा फंड नहीं

जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप किसी खास स्टॉक या बॉन्ड के मालिक नहीं होते। आप खुद फंड की यूनिट्स के मालिक होते हैं। हर यूनिट की एक कीमत होती है, जिसे नेट एसेट वैल्यू या NAV कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि फंड के पास मौजूद सभी चीज़ों की वैल्यू को यूनिट्स की संख्या से भाग दिया जाता है। जैसे-जैसे फंड के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है, NAV भी आमतौर पर बढ़ती है। जब वे गिरते हैं, तो NAV भी आमतौर पर गिरती है।

यह खुद एक स्टॉक चुनने से बेहतर क्यों है

अगर आप किसी एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उस कंपनी का साल खराब रहता है, तो पूरा नुकसान आपको ही उठाना पड़ता है। म्यूचुअल फंड आपके पैसे को एक साथ कई कंपनियों या बॉन्ड में फैला देता है। अगर एक इन्वेस्टमेंट खराब परफ़ॉर्म करता है, तो दूसरे उसे बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह पैसे फैलाने को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, और यह मुख्य कारणों में से एक है कि म्यूचुअल फंड ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं।

आपके पैसे को असल में कौन मैनेज कर रहा है

हर म्यूचुअल फंड में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो तय करता है कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है और कब। भारत में म्यूचुअल फंड को SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) रेगुलेट करता है, जो निवेशकों की सुरक्षा और फंड हाउस को जवाबदेह बनाए रखने के लिए नियम बनाता है।

यहीं पर खुद फंड चुनने और किसी ऐसे व्यक्ति के होने में फ़र्क पड़ता है जो उस पसंद के लिए जवाबदेह हो। Zomint वेल्थ मैनेजर सिर्फ़ फंड का सुझाव नहीं देता। वे बताते हैं कि वह फंड आपके लक्ष्य के लिए क्यों सही है।

अपना पैसा वापस पाना

ज़्यादातर म्यूचुअल फंड 'ओपन-एंडेड' होते हैं, जिसका मतलब है कि आप ज़्यादातर कामकाजी दिनों में अपना पैसा निकाल सकते हैं। आपको किसी तय तारीख या 'लॉक-इन पीरियड' का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती, सिवाय कुछ खास कैटेगरी के जैसे ELSS फंड, जिनमें टैक्स फ़ायदों के लिए जरूरी लॉक-इन पीरियड होता है। जब आप पैसा निकालते हैं, तो आपको मौजूदा NAV और आपके पास मौजूद यूनिट्स की संख्या के गुणा (मल्टीप्लाई) के बराबर रकम मिलती है।

रिटर्न की गारंटी क्यों नहीं होती?

म्यूचुअल फंड बाज़ार में निवेश करते हैं, और बाज़ार में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। इसका मतलब है कि आपके रिटर्न में बदलाव हो सकता है, और किसी तय रिटर्न का वादा नहीं किया जा सकता। फंड आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफ़िकेशन (अलग-अलग जगहों पर निवेश) और आपके पैसे को संभालने का एक साफ़, रेगुलेटेड प्रोसेस देता है। इसीलिए अंदाज़े के बजाय एक सही प्लान ज़्यादा ज़रूरी है; यहीं पर Zomint का डेडिकेटेड वेल्थ मैनेजर आपकी मदद करता है। वे आपको ऐसे फंड चुनने में मदद करते हैं जो असल में आपके लक्ष्यों और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से हों, ताकि आपको सब कुछ किस्मत पर न छोड़ना पड़े।

संक्षेप में

म्यूचुअल फंड दूसरे निवेशकों के साथ आपका पैसा इकट्ठा करता है, उसे एक प्रोफेशनल मैनेजर को सौंपता है, और फंड की सभी संपत्तियों में आपको हिस्सा देता है। सिद्धांत के तौर पर यह आसान है, लेकिन सही फंड चुनने के लिए थोड़ा सोच-विचार करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई इस चुनाव में आपकी मदद करे, तो Zomint के एक्सपर्ट से बात करें और एक फ़्री वेल्थ प्लानिंग सेशन से शुरुआत करें।

डिस्क्लेमर: म्यूचुअल फंड निवेश बाज़ार के जोखिमों के अधीन हैं। निवेश करने से पहले कृपया स्कीम से जुड़े सभी दस्तावेज़ ध्यान से पढ़ें।