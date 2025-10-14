मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025
Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated : मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 (13:54 IST)

पुष्य नक्षत्र पर सोना चांदी ऑलटाइम हाई, क्या निवेशकों को प्रीमियम पर सोना चांदी लेना चाहिए?

gold silver
Gold Silver news in hindi : दिवाली से ठीक पहले पुष्य नक्षत्र पर हर साल देशभर में सोने चांदी की मांग चरम पर रहती है। इस दिन बड़ी संख्‍या में लोग बाजार से सोने चांदी के सिक्के, बिस्किट, गहनें आदि खरीदते हैं। हालांकि इस बार बाजार में दोनों ही धातुओं की शार्टेज है। इस वजह से यह हजारों रुपए की प्रीमियम पर बिक रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को ज्यादा प्रीमियम पर सोने चांदी की खरीदी नहीं करना चाहिए। ALSO READ: क्यों बढ़ रहे हैं सोने चांदी के दाम, डिमांड और सप्लाय में भारी अंतर, क्या है इसका रूस और चीन से कनेक्शन
 
सोने और चांदी के दाम आज भी अपने सर्वोच्च स्तर पर है। MCX पर आज सुबह दिसंबर में डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव पहली बार 1.26 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। फरवरी 2026 में डिलीवरी वाले गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट का भाव भी 2,450 रुपए बढ़कर 1,28,220 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
 
मंगलवार को एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में भी तेज उछाल आया। वह 5500 रुपए बढ़कर 1,60,148  दिसंबर में डिलीवरी वाले सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट का वायदा भाव 8,055 रुपए या 5.2 प्रतिशत बढ़कर 1,62,700 रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। मार्च 2026 में डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट का भाव 9,257 रुपए या 6 प्रतिशत बढ़कर 1,63,549 रुपए प्रति किलोग्राम के नए पीक पर पहुंच गया।
 
बताया जा रहा है कि इंदौर में चांदी के लिए लोगों को 17000 से ज्यादा प्रीमियम देना पड़ रही है। वहीं 10 ग्राम सोने के लिए 4,000 से 5000 रुपए की प्रीमियम का भुगतान करना पड़ रहा है। बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1,30,000 रुपए और 1 किलो चांदी के दाम 1,77,000 रुपए प्रति किलो है। ALSO READ: क्या 1 किलो चांदी से भी महंगा हो सकता 10 ग्राम सोना, सिल्वर पर क्यों लग रही है प्रीमियम
 
वित्त विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने कहा कि अमेरिका में फिलहाल शटडाउन खुलता नहीं दिख रहा है। जब तक शटडाउन नहीं खुलेगा सोने चांदी की सप्लाय व्यवस्थित नहीं होगी। इस वजह से इसके दाम कम होने की कोई संभावना नहीं है। 
 
उन्होंने कहा कि इस समय चांदी की ट्रांसपोर्टेशन कास्ट काफी ज्यादा है। हवाई जहाज से चांदी मंगवाई जा रही है। इस वजह से भी चांदी के लिए लोगों को ज्यादा प्रीमियम देनी पड़ रही है।
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
