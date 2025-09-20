जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मुठभेड़ में सेना का 1 जवान शहीद, पुंछ में 20 ग्रेनेड और एके राइफल बरामद

जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मुठभेड़ में सेना का 1 जवान शहीद, पुंछ में 20 ग्रेनेड और एके राइफल बरामद
उधमपुर जिले के सियोजधार इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। समाचार भिजवाते समय तक आतंकियों से मुठभेड़ जारी थी। दूसरी ओर सेना ने पुंछ में एक तलाशी अभियान में 20 हथगोले व एक राइफल बरामद की है।
अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हो गया। जिसने बाद में दम तोड़ दिया।उन्होंने बताया कि विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए, सेना, विशेष अभियान समूह (एसओजी) और पुलिस ने सिओज धार के ऊंचाई वाले इलाके से लगे डुडू पुलिस थाना क्षेत्र में एक अभियान शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप मुठभेड़ हुई।
जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुठभेड़ जारी है। एसओजी, पुलिस और भारतीय सेना की संयुक्त टीमें जमीन पर हैं। रिपोर्टों के अनुसार, गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया।
इससे पहले, व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर कहा था कि सामान्य इलाके में एक खुफिया-आधारित अभियान में, व्हाइट नाइट कोर के सतर्क सैनिकों ने रात लगभग 8 बजे आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया।
दूसरी ओर एक संयुक्त अभियान में, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की। मेंढर नाला इलाके से 20 ग्रेनेड और एक एके राइफल सहित ये बरामदगी की गई।
व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सतर्क व्हाइट नाइट कोर के जवानों ने पुलिस के साथ खुफिया जानकारी के आधार पर एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान पुंछ सेक्टर में एक हथियार (एके सीरीज), चार एके मैगजीन, 20 हथगोले और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की।