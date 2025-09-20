शनिवार, 20 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. जम्मू-कश्मीर न्यूज़
  4. One Army soldier martyred in encounter in Udhampur, Jammu and Kashmir
Written By सुरेश एस डुग्गर
Last Modified: जम्मू , शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (23:41 IST)

जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मुठभेड़ में सेना का 1 जवान शहीद, पुंछ में 20 ग्रेनेड और एके राइफल बरामद

Jammu and Kashmir
उधमपुर जिले के सियोजधार इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। समाचार भिजवाते समय तक आतंकियों से मुठभेड़ जारी थी। दूसरी ओर सेना ने पुंछ में एक तलाशी अभियान में 20 हथगोले व एक राइफल बरामद की है।
 
अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हो गया। जिसने बाद में दम तोड़ दिया।उन्होंने बताया कि विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए, सेना, विशेष अभियान समूह (एसओजी) और पुलिस ने सिओज धार के ऊंचाई वाले इलाके से लगे डुडू पुलिस थाना क्षेत्र में एक अभियान शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप मुठभेड़ हुई।
जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुठभेड़ जारी है। एसओजी, पुलिस और भारतीय सेना की संयुक्त टीमें जमीन पर हैं। रिपोर्टों के अनुसार, गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया।
इससे पहले, व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर कहा था कि सामान्य इलाके में एक खुफिया-आधारित अभियान में, व्हाइट नाइट कोर के सतर्क सैनिकों ने रात लगभग 8 बजे आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया।
दूसरी ओर एक संयुक्त अभियान में, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की। मेंढर नाला इलाके से 20 ग्रेनेड और एक एके राइफल सहित ये बरामदगी की गई।
व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सतर्क व्हाइट नाइट कोर के जवानों ने पुलिस के साथ खुफिया जानकारी के आधार पर एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान पुंछ सेक्टर में एक हथियार (एके सीरीज), चार एके मैगजीन, 20 हथगोले और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Tariff के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर गिराया H-बॉम्ब, क्या बोला MEA

Tariff के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर गिराया H-बॉम्ब, क्या बोला MEAभारत पर तगड़ा टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका ने एच-1 वीजा को लेकर नया ऐलान किया है। अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए हर साल एक लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपए) एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। ब्रांड गुरु और Harish Bijoor Consults Inc के संस्थापक हरीश बिजूर ने एच-1बी वीज़ा मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे अमेरिका की 'टैरिफ बम' रणनीति का नया वर्जन यानी Version 2.0 बताया।

अब डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पर पैसे मांगने का आरोप, नया वीडियो आया सामने, लड़कियों को धमकी देने का भी आरोप

अब डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पर पैसे मांगने का आरोप, नया वीडियो आया सामने, लड़कियों को धमकी देने का भी आरोपइंदौर के प्रसिद्ध 'डांसिंग कॉप' रंजीत सिंह से जुड़ा विवाद और गहरा गया है, क्योंकि आरोप लगाने वाली युवती राधिका सिंह ने शनिवार को एक नया ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें रंजीत पर एक अन्य महिला से पैसे मांगने का आरोप है।

Rail Neer : सस्ता हुआ रेल नीर, GST का असर, जानिए अब 1 लीटर के लिए कितने चुकाने होंगे दाम

Rail Neer : सस्ता हुआ रेल नीर, GST का असर, जानिए अब 1 लीटर के लिए कितने चुकाने होंगे दामअब रेल में सफर के दौरान आपको महंगा पानी नहीं पीना होगा। रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड ने शनिवार को रेल नीर की कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जीएसटी दरों का असर रेल नीर पर भी हुआ है। रेलवे बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर रेल नीर नाम से बिकने वाले बोतल बंद पानी की कीमतों में 1 रुपए की कटौती की घोषणा की है। यह कटौती 22 सितंबर 2025 से जारी होगी।

NPS से एकीकृत पेंशन योजना में जाने के इच्छुक कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

NPS से एकीकृत पेंशन योजना में जाने के इच्छुक कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा अपडेटकेंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में जाने के इच्छुक अपने पात्र कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को 30 सितंबर को समय सीमा समाप्त होने से पहले इसके लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए अंतिम समय सीमा 30 सितंबर है और इसके लिए इच्छुक केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिये ताकि अंतिम समय में होने वाली परेशानी से बचा जा सके।

GST रिफॉर्म और H1B वीजा से तय होगी शेयर बाजार की चाल, कैसा रहेगा अगला हफ्ता?

GST रिफॉर्म और H1B वीजा से तय होगी शेयर बाजार की चाल, कैसा रहेगा अगला हफ्ता?सितंबर में लगातार तीसरे हफ्ते हरे निशान में रहे सेंसेक्स और निफ्टी

और भी वीडियो देखें

गाजियाबाद में अनिल दुजाना गैंग का 50 हजार का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, 2 दिन पहले मांगी थी रंगदारी

गाजियाबाद में अनिल दुजाना गैंग का 50 हजार का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, 2 दिन पहले मांगी थी रंगदारीक्राइम ब्रांच और स्वाट टीम ने शुक्रवार को बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कुख्यात बदमाश बलराम ठाकुर को एक मुठभेड़ में मार गिराया। बलराम पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना के गैंग से जुड़ा हुआ था। मुठभेड़ गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में एक अंडरपास के पास हुई। एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह और स्वाट टीम प्रभारी अनिल राजपूत के नेतृत्व में चलाए गए इस ऑपरेशन में पुलिस ने बलराम ठाकुर को घेर लिया।

सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में मध्यप्रदेश की बड़ी उपलब्धि, मिला स्कॉच (SKOCH) गोल्ड अवॉर्ड

सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में मध्यप्रदेश की बड़ी उपलब्धि, मिला स्कॉच (SKOCH) गोल्ड अवॉर्डमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अभिनव पहल “संपदा 2.0” को शनिवार नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में प्रतिष्ठित स्कॉच (SKOCH) गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में मध्यप्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिये मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संपदा 2.0 से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है।

सबसे कम टैरिफ वाली है मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, CM डॉ. यादव बोले- परियोजना ने ग्रीन ऊर्जा और स्टोरेज को दी नई दिशा

सबसे कम टैरिफ वाली है मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, CM डॉ. यादव बोले- परियोजना ने ग्रीन ऊर्जा और स्टोरेज को दी नई दिशामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। मुरैना की यह परियोजना ‘सेवा पखवाड़ा’ के दौरान राष्ट्र को समर्पित है। उन्होंने कहा कि ”मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना से पूरे देश में ग्रीन ऊर्जा उत्पादन और स्टोरेज की नई राह खुलेगी।

SDG-6: जीवन को चलाने वाला पानी, क्यों है अरबों लोगों के लिए अमृत?

SDG-6: जीवन को चलाने वाला पानी, क्यों है अरबों लोगों के लिए अमृत?Water for human life: निसन्देह स्वच्छ जल, मानवीय जीवन के लिए अमृत समान है। पानी केवल जीवन की ज़रूरत नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, गरिमा और विकास के अधिकार से जुड़ा है। फिर भी, आज भी दुनिया में अरबों लोग ऐसे हैं, जो सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता से वंचित हैं, जो सामाजिक व आर्थिक प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा है।

मेरठ की स्नेहा दीवान बनीं मिसेज इंडिया एशिया-2025 की विजेता

मेरठ की स्नेहा दीवान बनीं मिसेज इंडिया एशिया-2025 की विजेतामेरठ ने गर्व और सम्मान का पल तब महसूस किया जब शहर की बेटी स्नेहा दीवान, जिन्हें प्यार से डॉली कहा जाता है, ने मिसेज़ इंडिया एशिया 2025- सीजन 3 का ताज अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने मिसेज़ फैशनिस्ता का खिताब भी जीतकर अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व की अलग छाप छोड़ी।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com