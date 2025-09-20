शनिवार, 20 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. womans hands were dipped in boiling oil to prove her loyalty
Written By
Last Modified: शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (20:38 IST)

शर्मनाक! वफादारी साबित करने के लिए महिला के हाथ खौलते तेल में डाले

Mehsana News
Mehsana News: गुजरात में मेहसाणा ‍जिले के विजपुर तालुका में बहुत ही बर्बर और शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां 30 वर्षीय एक महिला को अपनी वफदारी साबित करने के लिए खौलते तेल में हाथ डालने को मजबूर किया गया। इससे बुरी तरह जल गई। दरअसल, घरवालों को उसके चरित्र पर संदेह था। इसी के चलते उन्होंने यह पाशविक कदम उठाया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। 
 
यह चौंकाने वाली घटना मेहसाणा जिले में में विजपुर तालुका के गेरीटा गांव की है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 16 सितंबर को हुई थी, लेकिन इसका एक वीडियो तीन दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया। महिला की ननद को शक था कि वह अपने पति के प्रति वफादार नहीं है, जिसके कारण उन्होंने यह भयानक 'अग्नि परीक्षा' लेने का फैसला किया।
 
पुलिस ने बताया कि ननद जमुना ठाकोर, उनके पति मनुभाई ठाकोर और दो अन्य लोगों ने मिलकर महिला को खौलते तेल में हाथ डालने के लिए मजबूर किया। उन्होंने पीड़िता से कहा कि अगर वह वफादार होगी तो उसका हाथ नहीं जलेगा। वायरल वीडियो के आधार पर और पीड़िता की शिकायत के बाद विजपुर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। 
 
पुलिस ने बताया कि महिला का इलाज विजपुर के एक अस्पताल में चल रहा है और आरोपी फरार हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में व्याप्त अंधविश्वास और क्रूरता को उजागर किया है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Tariff के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर गिराया H-बॉम्ब, क्या बोला MEA

Tariff के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर गिराया H-बॉम्ब, क्या बोला MEAभारत पर तगड़ा टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका ने एच-1 वीजा को लेकर नया ऐलान किया है। अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए हर साल एक लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपए) एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। ब्रांड गुरु और Harish Bijoor Consults Inc के संस्थापक हरीश बिजूर ने एच-1बी वीज़ा मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे अमेरिका की 'टैरिफ बम' रणनीति का नया वर्जन यानी Version 2.0 बताया।

अब डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पर पैसे मांगने का आरोप, नया वीडियो आया सामने, लड़कियों को धमकी देने का भी आरोप

अब डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पर पैसे मांगने का आरोप, नया वीडियो आया सामने, लड़कियों को धमकी देने का भी आरोपइंदौर के प्रसिद्ध 'डांसिंग कॉप' रंजीत सिंह से जुड़ा विवाद और गहरा गया है, क्योंकि आरोप लगाने वाली युवती राधिका सिंह ने शनिवार को एक नया ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें रंजीत पर एक अन्य महिला से पैसे मांगने का आरोप है।

Rail Neer : सस्ता हुआ रेल नीर, GST का असर, जानिए अब 1 लीटर के लिए कितने चुकाने होंगे दाम

Rail Neer : सस्ता हुआ रेल नीर, GST का असर, जानिए अब 1 लीटर के लिए कितने चुकाने होंगे दामअब रेल में सफर के दौरान आपको महंगा पानी नहीं पीना होगा। रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड ने शनिवार को रेल नीर की कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जीएसटी दरों का असर रेल नीर पर भी हुआ है। रेलवे बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर रेल नीर नाम से बिकने वाले बोतल बंद पानी की कीमतों में 1 रुपए की कटौती की घोषणा की है। यह कटौती 22 सितंबर 2025 से जारी होगी।

NPS से एकीकृत पेंशन योजना में जाने के इच्छुक कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

NPS से एकीकृत पेंशन योजना में जाने के इच्छुक कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा अपडेटकेंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में जाने के इच्छुक अपने पात्र कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को 30 सितंबर को समय सीमा समाप्त होने से पहले इसके लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए अंतिम समय सीमा 30 सितंबर है और इसके लिए इच्छुक केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिये ताकि अंतिम समय में होने वाली परेशानी से बचा जा सके।

GST रिफॉर्म और H1B वीजा से तय होगी शेयर बाजार की चाल, कैसा रहेगा अगला हफ्ता?

GST रिफॉर्म और H1B वीजा से तय होगी शेयर बाजार की चाल, कैसा रहेगा अगला हफ्ता?सितंबर में लगातार तीसरे हफ्ते हरे निशान में रहे सेंसेक्स और निफ्टी

और भी वीडियो देखें

भारत को घेरने की साजिश, अरब पाक समझौते के पीछे डोनाल्ड ट्रंप?

भारत को घेरने की साजिश, अरब पाक समझौते के पीछे डोनाल्ड ट्रंप?Donald Trump behind Arab Pak agreement: पिछले कुछ हफ्तों से भारत और अमेरिका के बीच एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना 'बहुत अच्छा दोस्त' बताते हैं। वहीं, दूसरी तरफ, उनकी नीतियों और बयानों से ऐसा लगता है कि वह भारत पर व्यापार और भू-राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

छोटी शुरुआत से बड़े कारोबार तक, यूपी के अखिलेश की सफलता की कहानी

छोटी शुरुआत से बड़े कारोबार तक, यूपी के अखिलेश की सफलता की कहानीReadymade businessman Akhilesh: वैश्विक महामारी कोरोना में तमाम जमे जमाए लोगों के पांव उखाड़ दिए। पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक युवा का उदाहरण इसके ठीक उलट है। पूर्वांचल के सबसे बड़े पर्व मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर मात्र 2.5 लाख रुपए की पूंजी से उन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स की एक छोटी सी इकाई शुरू की।

Tariff के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर गिराया H-बॉम्ब, क्या बोला MEA

Tariff के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर गिराया H-बॉम्ब, क्या बोला MEAभारत पर तगड़ा टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका ने एच-1 वीजा को लेकर नया ऐलान किया है। अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए हर साल एक लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपए) एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। ब्रांड गुरु और Harish Bijoor Consults Inc के संस्थापक हरीश बिजूर ने एच-1बी वीज़ा मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे अमेरिका की 'टैरिफ बम' रणनीति का नया वर्जन यानी Version 2.0 बताया।

मारीच की तरह घुसा था, फिर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था

मारीच की तरह घुसा था, फिर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा थाYogi on Disha Patani house firing case: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार एक शूटर की तुलना राक्षस ‘मारीच’ से की। लखनऊ के लोक भवन में एक समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने कल देखा कि महिला संबंधी अपराध में शामिल एक अपराधी बाहर (राज्य से बाहर) से आया था।

Uttarakhand : चमोली पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी, आपदा पीड़ितों से मिले, दिया हरसंभव मदद का भरोसा

Uttarakhand : चमोली पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी, आपदा पीड़ितों से मिले, दिया हरसंभव मदद का भरोसाचमोली जनपद के नंदानगर क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी आज मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और जरूरी सहायता का भरोसा दिलाया। चमोली ज़िले के नंदानगर क्षेत्र में हालिया आपदा के बाद ज़िंदगी धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है। हालात का ख़ुद जायज़ा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को प्रभावित इलाक़ों में पहुंचे।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com