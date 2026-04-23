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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :कुआलालंपुर , गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 (17:40 IST)

ईरान युद्ध का असर, महंगे होंगे कंडोम, दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी ने 20-30% दाम बढ़ाने का किया ऐलान

Karex condom price hike
ईरान युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) में आए व्यवधान का असर अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य उत्पादों पर भी पड़ने लगा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंडोम निर्माता कंपनी, मलेशियाई दिग्गज कारेक्स ने घोषणा की है कि वह अपने उत्पादों की कीमतों में 20% से 30% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है।

फरवरी के अंत में शुरू हुए ईरान युद्ध ने मध्य पूर्व से ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल के प्रवाह को बाधित कर दिया है। इसके चलते कंडोम निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक रबर, नाइट्राइल, लुब्रिकेंट (सिलिकॉन ऑइल) और पैकेजिंग सामग्री (एल्युमीनियम फॉयल) की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है।
 
कोरेक्स न केवल Durex और Trojan जैसे बड़े ब्रांडों को आपूर्ति करती है, बल्कि ब्रिटेन की NHS और संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक सहायता कार्यक्रमों के लिए भी मुख्य आपूर्तिकर्ता है। कंपनी ने चेतावनी दी है कि यदि युद्ध के हालात लंबे समय तक खिंचते हैं, तो कीमतों में और भी इजाफा हो सकता है।
 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गोह मिया कियात ने एक इंटरव्यू में बताया कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और माल ढुलाई (फ्रेट) के खर्चों में भारी उछाल के कारण कंपनी के पास ग्राहकों पर बोझ डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि "स्थिति बेहद नाजुक है और कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हमें मजबूरन बढ़ी हुई लागत का भार ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है।  Edited by: Sudhir Sharma
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