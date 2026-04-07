Donald Trump की धमकी, खत्म होगा भ्रष्टाचार और मौत का दौर, ईश्वर ईरान की रक्षा करे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक तीखे और भावनात्मक बयान में कहा है कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने मंगलवार को रात 8 बजे (अमेरिका समयानुसार) तक होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला, तो उसके जरूरी ठिकानों पर हमला किया जाएगा।



"A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don’t want that to happen, but it probably will. However, now that we have Complete and Total Regime Change, where different, smarter, and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionarily… pic.twitter.com/6QBl4K161v — Press Trust of India (@PTI_News) April 7, 2026 ALSO READ: Kharg Island पर अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, ईरान ने भी दी चेतावनी उन्होंने आगे कहा कि हालांकि अब जब पूरी तरह और सम्पूर्ण सत्ता परिवर्तन (रेजीम चेंज) हो चुका है, जहां अलग, अधिक समझदार और कम कट्टर विचार वाले लोग आगे आएंगे, तो शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत हो सकता है। कौन जानता है? इसका जवाब हमें आज रात मिल जाएगा।