'अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान पर बम गिरा देना', ट्रंप का दावा; मैं लंबे समय से ईरान की हिट लिस्ट में हूं

मीडिया खबरों के अनुसार, इजराइल ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि उनके पास खुफिया जानकारी है कि ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। इस इनपुट के बाद ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह ईरान के निशाने पर हैं और इसी खतरे का हवाला देते हुए उन्होंने ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य नीति को उचित ठहराया।

ट्रंप ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा, 'नहीं, नहीं... इजरायल के पास ऐसा कोई नया इनपुट नहीं था. मैं काफी समय से ईरान की हिट लिस्ट में नंबर-1 हूं। अपने अंदाज में मजाक करते हुए ट्रंप ने कहा, 'उम्मीद है, अगर मैं नहीं रहा तो आप मुझे याद करेंगे।

गौरतलब है कि ईरान 2020 में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की बगदाद के पास मौत के बाद से ईरान लगातार बदले की बात करता रहा है। अमेरिकी सेना ने ट्रंप के आदेश पर सुलेमानी को मार गिराया था। जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर हुए हमले में उनके कान को छूते हुए गोली निकल गई थी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में इसे ईरान की साजिश बताया गया था, हालांकि अमेरिकी जांच एजेंसियों ने इसकी कभी सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की थी।