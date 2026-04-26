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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : रविवार, 26 अप्रैल 2026 (22:09 IST)

पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी से छक्का खाकर उसके फैन बन गए पैट कमिंस (Video)

Pat Cummins
बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के चाहने वालों में एक नाम और जुड़ गया है। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस उनके नए चाहने वाले हैं और उनका कहना है कि सूर्यवंशी उनका नया पसंदीदा खिलाड़ी है। हालांकि सूर्यवंशी की टीम राजस्थान रॉयल्स को कल हैदराबाद से हार का सामना करना पड़ा। सूर्यवंशी ने इस मैच में शतक बनाया लेकिन यह जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था। सूर्यवंशी का 36 गेंदों में बनाया गया शतक – जो आईपीएल के इतिहास का तीसरा सबसे तेज़ शतक है – राजस्थान रॉयल्स को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था, लेकिन इसने विरोधी टीम के कप्तान को भी इस बात से बहुत प्रभावित किया कि 15 साल का यह खिलाड़ी अभी से क्या-क्या कर सकता है।

कमिंस ने सूर्यवंशी के बारे में कहा, “मुझे लगता है कि वह मेरा नया पसंदीदा खिलाड़ी है।” “वह गेंद को इतनी ज़ोर से मारता है कि उसे देखना बहुत अच्छा लगता है, इसमें बहुत मज़ा आता है। एक गेंदबाज़ के तौर पर आपको बिल्कुल सटीक गेंद डालनी होती है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते, तो गेंद बहुत दूर तक जाती है। इसलिए वह बहुत प्रभावशाली है। हाँ, उसने अपने करियर की शानदार शुरुआत की है और हाँ, मुझे उसका खेलने का तरीका बहुत पसंद है, जिस तरह वह खेल को अपने हाथ में लेता है।”
कमिंस ने सूर्यवंशी को जो पहली गेंद डाली, वह छक्के के लिए बाउंड्री के पार चली गई; इसने इस युवा खिलाड़ी की एक और निडर पारी की नींव रख दी। अब वह इस टूर्नामेंट के कुछ बेहतरीन गेंदबाज़ों – जिनमें जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मार्को यानसन, जोश हेज़लवुड और अर्शदीप सिंह शामिल हैं – के खिलाफ भी काफी सहज नज़र आ रहा है। रिहैब से लौटने के बाद इस सीज़न का अपना पहला मैच खेल रहे कमिंस ने आईपीएल में हाल ही में बन रहे रनों की भारी संख्या को लेकर चल रही बहस पर भी अपनी राय दी।

अकेले शनिवार को ही खेले गए दो मैचों में कुल 986 रन बने। जब कमिंस से पूछा गया कि क्या इस टूर्नामेंट में बल्ले और गेंद के बीच बेहतर संतुलन की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा, “देखिए, शायद। मुझे लगता है कि चीज़ें जैसी हैं, वैसी ही रहेंगी। पिचें भले ही सपाट हों, लेकिन यह सिर्फ़ 20 ओवर का खेल है – आप जानते ही हैं – इसलिए यह कोई टेस्ट मैच नहीं है जहाँ पिच सपाट हो और बल्लेबाज़ों को पाँच दिनों तक बल्लेबाज़ी करने का मौका मिले; इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हर गेंदबाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा चार ओवर ही मिलते हैं। हाँ, यह ठीक है। चीज़ें जैसी हैं, वैसी ही रहेंगी।”

उन्होंने कहा,”ज़ाहिर है, हमने अपनी टीम इस तरह बनाई है कि हम अपनी बैटिंग से बड़ा स्कोर खड़ा कर सकें, और एक बॉलर के तौर पर यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम विरोधी टीम के रन कम से कम रखें। आज के स्कोर शायद कुछ साल पहले के स्कोर से थोड़े अलग दिखते हैं, लेकिन इसका मूल विचार अभी भी वही है। हाँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है।”

जब उनसे खास तौर पर सपाट पिचों पर, जहाँ बाउंड्री छोटी होती हैं, लंबी बैटिंग लाइन-अप के खिलाफ बॉलिंग करने के बारे में पूछा गया, तो कमिंस ने कहा कि वह इसे निराशा के बजाय एक चुनौती के तौर पर देखते हैं। कमिंस ने कहा,”यह ठीक है, यह एक अच्छी चुनौती है। आप जानते हैं, हो सकता है कि आपके कुछ ओवर खराब चले जाएँ, लेकिन आपको लगता है कि अगर आप वापसी करके डेथ ओवर में सचमुच अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो वह मैच जिताने वाला साबित हो सकता है। इसलिए मुझे असल में लगता है कि कुछ मायनों में इससे हम बॉलर्स पर से दबाव कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी बैटिंग लाइन-अप किसी भी स्कोर का पीछा कर सकती है, भले ही स्कोर कितना भी बड़ा क्यों न हो। “आपको लगता है कि चारों ओवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और आप जानते हैं, एक विकेट या एक सचमुच अच्छा ओवर उतना ही अहम हो सकता है, जितना कि कम स्कोर वाले मैच में एक अच्छा स्पेल होता है। यह ठीक है। यह दोनों टीमों के लिए एक जैसा ही है। मुझे लगता है कि आपको अभी भी पाँच सचमुच अच्छे बॉलर्स की ज़रूरत होती है। कई बार आप अभी भी एक ऑलराउंडर की तलाश में रहते हैं। इसका मतलब है कि आप एक अतिरिक्त स्पिनर या कोई और खिलाड़ी खिला सकते हैं, इसलिए मुझे यह पसंद है। मुझे लगता है कि इससे खेल में ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है।”
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