गुरुवार, 23 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. आईपीएल 2026
  3. आईपीएल 2026 न्यूज़
  4. Vaibhav Sooryavanshi prefers to watch cartoons before every match
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 (15:52 IST)

हर मैच से पहले कार्टून देखते हैं राजस्थानी ओपनर वैभव सूर्यवंशी

Vaibhav Sooryavanshi
राजस्थान के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक दिलचस्प खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वह हर मैच से पहले कार्टून देखते हैं जिससे मन हल्का रहे। अमूमन क्रिकेटर किसी भी तरह की ध्यान भटकाने वाली क्रिया से दूर रहते हैं पर क्योंकि वैभव सूर्यवंशी अभी अभी 15 साल के हुए हैं तो उनका मन कार्टून में अटका हुआ है।

साल 2025 की शुरुआत में सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से गुजरात टाइटंस के ख़िलाफ़ 101 रन (38 गेंद) बनाकर इतिहास रचा था। वह पुरुषों के टी-20 में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज़ बने। आईपीएल 2025 में उन्हें 13 वर्ष की उम्र में चुना गया था, जिससे वह लीग के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। उन्होंने 7 मैच खेले, सभी में ओपनिंग की, और 206.55 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए।
आईपीएल के इस प्रदर्शन की बदौलत वैभव सूर्यवंशी को  रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया था। उनकी इस रफ्तार को देखते हुए लगता है कि टीम इंडिया की जर्सी उनसे ज्यादा दूर नहीं है।

Under19 विश्वकप विजेता उप कप्तान वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने कम उम्र में ही कई रिकॉर्डस तोड़ दिए वह हाल ही में 15 वर्ष के हो गए और 27 मार्च से ही भारतीय टीम में चयन के लिए वह उपलब्ध हो गए। अगर वह इस साल टीम इंडिया के किसी भी सफेद गेंद प्रारुप में चयनित होते हैं तो वह सबसे युवा क्रिकेटर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगें।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'इकाना' की पिच है या 'वाका की , हार के बाद लैंगर का अजीब बहाना

'इकाना' की पिच है या 'वाका की , हार के बाद लैंगर का अजीब बहाना

'इकाना' की पिच है या 'वाका की , हार के बाद लैंगर का अजीब बहानालखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के प्रमुख कोच जस्टिन लैंगर ने IPL 2026 में अपने घरेलू मैदान पर मिली लगातार तीसरी हार के बाद कहा है कि इकाना की पिच 'वाका' जैसी तेज़ और उछाल भरी है, जिस पर अभी उनकी टीम ठीक तरह से सामंजस्य नहीं बिठा पाई है।

हर मैच से पहले कार्टून देखते हैं राजस्थानी ओपनर वैभव सूर्यवंशी

हर मैच से पहले कार्टून देखते हैं राजस्थानी ओपनर वैभव सूर्यवंशीराजस्थान के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक दिलचस्प खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वह हर मैच से पहले कार्टून देखते हैं जिससे मन हल्का रहे। अमूमन क्रिकेटर किसी भी तरह की ध्यान भटकाने वाली क्रिया से दूर रहते हैं पर क्योंकि वैभव सूर्यवंशी अभी अभी 15 साल के हुए हैं तो उनका मन कार्टून में अटका हुआ है।

अब होगी खतरनाक Australians की एंट्री, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेज़लवुड लाएंगे असली तूफ़ान

अब होगी खतरनाक Australians की एंट्री, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेज़लवुड लाएंगे असली तूफ़ानऑस्ट्रेलिया और दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने आईपीएल 2026 में खेलने की हरी झंडी दे दी है। 36 वर्षीय लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज अब दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के लिए मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और वह 1 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में Available होंगे।

धोनी के नेट सेशन ने मैच की बढ़ाई उत्सुकता, 2 सबसे सफल टीमें खड़ी है इस मुकाम पर

धोनी के नेट सेशन ने मैच की बढ़ाई उत्सुकता, 2 सबसे सफल टीमें खड़ी है इस मुकाम परवानखेड़े की रोशनी में, मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला एक बार फिर इतिहास, प्रतिद्वंद्विता और भावनाओं के भारी बोझ के साथ आ रहा है। लेकिन इस बार, यह मुकाबला लीग सीज़न का एक आम अध्याय कम, और दो अलग-अलग युगों की टक्कर ज़्यादा लग रहा है, जो बिल्कुल हमारी आँखों के सामने हो रही है।

रविंद्र जड़ेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन से राजस्थान ने लखनऊ को 40 रनों से हराया

रविंद्र जड़ेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन से राजस्थान ने लखनऊ को 40 रनों से हरायाLSGvsRR रविंद्र जड़ेजा ने 43 रन बनाने के बाद किफायती गेंदबाजी की जिसके दम पर राजस्थान एक कम स्कोर के मुकाबले में लखनऊ को उनके घरेलू मैदान इकाना में हराने में कामयाब हुआ। 160 रनों का पीछा करती हुई लखनऊ के लिए सिर्फ मिचले मार्श ने 55 रन बनाए। राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए।

और भी वीडियो देखें

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंग

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष पर

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भी

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्माना

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com