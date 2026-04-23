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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 (10:02 IST)

धोनी के नेट सेशन ने मैच की बढ़ाई उत्सुकता, 2 सबसे सफल टीमें खड़ी है इस मुकाम पर

Mumbai Indians
वानखेड़े की रोशनी में, मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला एक बार फिर इतिहास, प्रतिद्वंद्विता और भावनाओं के भारी बोझ के साथ आ रहा है। लेकिन इस बार, यह मुकाबला लीग सीज़न का एक आम अध्याय कम, और दो अलग-अलग युगों की टक्कर ज़्यादा लग रहा है, जो बिल्कुल हमारी आँखों के सामने हो रही है।इन सबके केंद्र में हैं महेंद्र सिंह धोनी। उनके शामिल होने की जरा सी भी चर्चा ने ही इस मुकाबले के इर्द-गिर्द की पूरी बातचीत का रुख बदल दिया है।

लंबे समय तक बैटिंग प्रैक्टिस और विकेटकीपिंग ड्रिल की खबरों ने इस उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। चाहे यह सिर्फ़ एक प्रतीकात्मक मौजूदगी हो, कोई रणनीतिक फ़ैसला हो, या सीज़न के आखिर में एक छोटी सी झलक हो, धोनी की मौजूदगी हमेशा एक अलग ही स्तर पर काम करती है – आंकड़ों से परे, टीम में चुने जाने की बहसों से परे, और लगभग समय से भी परे।

ऐसे मुकाबलों में, वह अब सिर्फ़ एक खिलाड़ी नहीं रह जाते; वह भावनाओं का वह केंद्र बन जाते हैं, जिसके इर्द-गिर्द सारी उम्मीदें घूमती हैं। लेकिन चेन्नई के लिए, क्रिकेट की असलियत कहीं ज़्यादा मुश्किल है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं; टॉप ऑर्डर में बार-बार नाकाम होने से एक गहरी चिंता सामने आ रही है – टूर्नामेंट के इस अहम पड़ाव पर सीएसके लगातार बैटिंग की लय बनाने में नाकाम साबित हो रही है।

मुद्दा सिर्फ़ ‘फ़ॉर्म’ का नहीं, बल्कि ‘फ़्लो’ (बहाव) का है। एक ऐसी टीम जो पारंपरिक रूप से स्थिरता पर टिकी रही है, अब दबाव में आकर अच्छी साझेदारियों, गति और स्पष्टता की तलाश में भटक रही है। चोटों और टीम में चुने जाने को लेकर बनी अनिश्चितता ने इस उथल-पुथल को और भी बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से टीम में लगातार फेरबदल और नए-नए प्रयोग करने पड़ रहे हैं।

दूसरी तरफ़, मुंबई इंडियंस इस सीज़न के एक अहम पड़ाव पर आकर अपनी पुरानी प्रतिस्पर्धी पहचान को फिर से हासिल करने लगी है। गुजरात टाइटंस के ख़िलाफ़ उनका पिछला मुकाबला सिर्फ़ एक जीत ही नहीं थी – बल्कि यह उनके इरादों का एक ज़ोरदार ऐलान था।

तिलक वर्मा ने एक यादगार पारी खेली; शुरुआत में लय पाने के लिए संघर्ष करने के बावजूद, उन्होंने ज़बरदस्त नियंत्रण और इरादे के साथ खेलते हुए एक शानदार शतक जड़ा। उनकी इस पारी ने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया; एमआई की धीमी और संभली हुई शुरुआत को एक ऐसे विशाल स्कोर में बदल दिया, जिससे विरोधी टीम फिर कभी उबर नहीं पाई।

गेंदबाज़ी में, अश्विनी कुमार ने एक ऐसी शानदार परफ़ॉर्मेंस दी, जिसने मुकाबले को पूरी तरह से एमआई के पक्ष में झुका दिया। उनके चार विकेटों के झटके ने गुजरात के बैटिंग ऑर्डर की कमर तोड़ दी; उन्होंने मैच के अहम पड़ावों पर साझेदारियों को तोड़ा और एमआई की एक बड़ी जीत पक्की कर दी। यह शानदार तालमेल – एक अनुभवी बल्लेबाज़ का आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी उठाना और एक युवा गेंदबाज़ का दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन करना – मुंबई की टीम में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास भर गया है। जसप्रीत बुमराह ने भी अपना दबदबा फिर से बनाना शुरू कर दिया है; उन्होंने उस बॉलिंग यूनिट में फिर से कंट्रोल और अनुशासन ला दिया है, जो तब सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है जब लय और सटीकता का मेल होता है।

तो, जो मुकाबला सामने आता है, वह कई परतों वाला है: सीएसके एक बदलाव के दौर में स्थिरता और अपनी पहचान की तलाश में है, वहीं एमआई एक ऐसी शानदार जीत की लय पर सवार है, जो खिलाड़ियों के व्यक्तिगत कमाल और टीम के एकजुट प्रदर्शन पर आधारित है।और इन सबके ऊपर धोनी का साया बना हुआ है – एक ऐसी मौजूदगी, जो न सिर्फ सीएसके के भावनात्मक केंद्र को परिभाषित करती है, बल्कि पूरे आईपीएल के मंच को भी एक नई पहचान देती है।

टीम इस प्रकार हैं:

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रॉबिन मिंज (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, दानिश मालेवार, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, मयंक रावत, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, तिलक वर्मा, अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, एएम गजनफर, कृष भगत, मयंक मारकंडे, मोहम्मद इज़हार, रघु शर्मा।

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), कार्तिक शर्मा (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), अमन खान, शिवम दुबे, जैक फॉल्क्स, रामकृष्ण घोष, अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन, मैथ्यू शॉर्ट, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, श्रेयस गोपाल, गुरजापनीत सिंह, मैट हेनरी, अकील हुसैन, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, नूर अहमद।

 समय:शाम 7:30 बजे 
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