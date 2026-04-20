रोहित बाहर, गुजरात ने टॉस जीतकर मुंबई के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

GTvsMI गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर मुंबई इंडियन्स के खिलाफ गेंदबाजी चुनी।मुंबई इंडियन्स ने रोहित शर्मा को अंतिम एकादश से बाहर रखा है और उनकी जगह दानिश मालेवर सलामी बल्लेबाजी करेंगे। इसके अलावा टीम ने पिछले मैच में शतक जड़ने वाले क्विंटन डि कॉक को रखा है और रियान रिकल्टन को भी बैंच पर बैठा दिया है। इस बात की संभावना कम है कि रोहित शर्मा को मुंबई इंम्पैक्ट खिलाड़ी के रूप में उपयोग करे क्योंकि पहले बल्लेबाजी उन्हें करनी है।सहितशुभमन गिल (कप्तान), अनुज रावत, जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, अरशद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, आर साई किशोर, इशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, एम शाहरुख खान, जयंत यादव, कुलवंत खेजरोलिया।हार्दिक पंड्या (कप्तान), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, रॉबिन मिंज (विकेटकीपर), रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, अथर्व अंकोलेकर, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, मयंक रावत, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, एएम गजनफर, मयंक मार्कंडेय, मो. इज़हार, रघु शर्मा।