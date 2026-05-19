लखनऊ के मार्श और जोश ने उड़ाए राजस्थान के होश, बनाए 220 रन
LSGvsRR लखनऊ सुपर जाएंट्स के दो सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के होश उड़ा दिए। 5 विकेट खोकर लखनऊ ने 20 ओवरों में 220 रन बनाए।
लखनऊ की प्लेइंग XI: मिचेल मार्श, जॉस इंगलिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान और कीपर), आयुष बदोनी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मोहसिन ख़ान, मयंक यादव, आकाश सिंह और प्रिंस यादव।
इम्पैक्ट सब: मुकुल चौधरी, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह और अर्शिन कुलकर्णी।
राजस्थान की प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, लुआन डी प्रिटोरियस, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), डॉनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा।
इम्पैक्ट सब: वैभव सूर्यवंशी, युद्धवीर सिंह, अमन राव, रवि बिश्नोई और रियान पराग।
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