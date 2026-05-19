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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: मंगलवार, 19 मई 2026 (21:34 IST)

लखनऊ के मार्श और जोश ने उड़ाए राजस्थान के होश, बनाए 220 रन

IPL
LSGvsRR लखनऊ सुपर जाएंट्स के दो सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के होश उड़ा दिए। 5 विकेट खोकर लखनऊ ने 20 ओवरों में 220 रन बनाए। 

लखनऊ की प्लेइंग XI: मिचेल मार्श, जॉस इंगलिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान और कीपर), आयुष बदोनी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मोहसिन ख़ान, मयंक यादव, आकाश सिंह और प्रिंस यादव।

इम्पैक्ट सब: मुकुल चौधरी, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह और अर्शिन कुलकर्णी।

राजस्थान की प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, लुआन डी प्रिटोरियस, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), डॉनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा।

इम्पैक्ट सब: वैभव सूर्यवंशी, युद्धवीर सिंह, अमन राव, रवि बिश्नोई और रियान पराग। 
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चेन्नई के फैंस को ईशान ने किया घर जाने का ईशारा, वीडियो हुआ वायरल

चेन्नई के फैंस को ईशान ने किया घर जाने का ईशारा, वीडियो हुआ वायरलIPL 2026 के लगभग आधे सत्र तक सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी संभालने वाले ईशान किशन ने कल चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपनी टीम को जीतने के बाद चेपॉक में बैठे चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को घर जाने का इशारा किया जो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है।

प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली तीसरी टीम बनी गुजरात टाइटंस

प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली तीसरी टीम बनी गुजरात टाइटंससोमवार को मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद में था लेकिन मैच का नतीजा कुछ ऐसा आया कि गुजरात टाइटंस इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में शामिल होने वाली तीसरी टीम बन गई। गुजरात को हाल ही में कोलकाता से ईडन में 29 रनों की शर्मनाक हार मिली थी। लेकिन पिछली कुछ जीतें गुजरात के लिए काफी काम आई।

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चेन्नई की 7वीं हार, Thala For a Reason की मौजूदगी में आई, प्लेऑफ मुश्किलचेपॉक के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की 7वीं हार Thala For a Reason की मौजूदगी में आई। कल अपराह्न से ही यह अफवाह गर्म थी कि महेंद्र सिंह धोनी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेल सकते हैं और शायद संन्यास भी ले सकते है।

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राजस्थान को मिला सुनहरा मौका, लखनऊ के खिलाफ जीत ले जा सकती है प्लेऑफ मेंIPL2026 के लीग चरण के अंतिम पड़ाव पर 3 टीमों ने प्लेऑफ में जगह बना ली है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद, अब सिर्फ एक ही स्थान खाली है। राजस्थान रॉयल्स को दिल्ली कैपिटल्स से हार मिली लेकिन अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मंगलवार को होने वाले महत्वपूर्ण मुकाबले में वह जीत जाते हैं तो लगभग चौथी टीम बन सकते हैं।

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