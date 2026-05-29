क्वालिफायर 2 में टॉस का विवाद, दूसरी बार में राजस्थान ने चुनी बल्लेबाजी (Video)

GTvsRR गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स क्वालिफायर 2 मैच में एक बड़ा विवाद तब हो गया जब रियान पराग ने टॉस के वक्त हेड बोला और सिक्के ने टेल दिखाया लेकिन मैच रेफरी प्रकाश भट्ट को सुनाई नहीं दिया। इस कारण टॉस दुबारा शुरु हुआ और दूसरी बार में राजस्थान यह टॉस जीत गया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी।साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कैगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराजयशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (डब्ल्यू), रियान पराग (सी), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा