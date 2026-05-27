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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : बुधवार, 27 मई 2026 (21:37 IST)

क्रिस गेल के सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा वैभव ने पर सबसे तेज शतक का नहीं तोड़ पाए

IPL
RRvsSRH युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल का एक आईपीएल सत्र में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सूर्यवंशी अब एक आईपीएल सीज़न में सबसे ज्यादा (60) छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।लेकिन आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए। गेल ने 30 गेंदों में सबसे तेज शतक बनाया था।

15 साल के सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर में छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और मात्र 16 गेंद पर जड़ दिया पचासा। इससे पिछली गेंद पर सूर्यवंशी एक और छक्का मारा और क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गेल ने 2012 में आईपीएल सत्र में 59 छक्के मारे थे।

आईपीएल 2012 में जब क्रिस गेल ने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बनाया था, तब उनके 59 में से 38 छक्के अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़ आए थे। इसके लिए उन्होंने 347 गेंदें खेली थीं। इस आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने भी अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़ 38 छक्के लगाए हैं, लेकिन ये छक्के सिर्फ़ 165 गेंदों में आए हैं।
सूर्यवंशी ने आईपीएल प्लेऑफ में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक बनाने के सुरेश रैना के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। रैना ने 2014 में 16 गेंदों में पंजाब किंग्स के खिलाफ अर्धशतक पूरा किया था। सूर्यवंशी ने पॉवरप्ले में मात्र 20 गेंद पर ही आठ छक्कों की मदद से 60 रन जड़ दिए। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को लगातार तीन छक्के एक ओवर में मारे।

युवा बल्लेबाज मात्र 29 गेंदों में पांच चौकों और 12 छक्कों की मदद से 97 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने इसके साथ ही आईपीएल में एक पारी में दस प्लस छक्के चार बार मारने के गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वह एक आईपीएल सत्र में तीन बार यह कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
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