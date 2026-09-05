नेपाल में चौलानी नदी में भूस्खलन से बना मलबे का बांध, तबाही और फ्लैश फ्लड की आशंका से अलर्ट पर निचले इलाके

Nepal darchula landslide: नेपाल में जारी मूसलाधार बारिश के बीच एक नए और भयंकर प्राकृतिक संकट ने दस्तक दे दी है। सुदूर पश्चिम प्रांत के दार्चुला जिले में एक विशालकाय पहाड़ टूटने से चौलानी नदी का बहाव बाधित हो गया है। नदी में गिरी विशाल मलबे की चट्टानों ने पानी का रास्ता बेहद संकरा कर दिया है। अगर पहाड़ी का एक और हिस्सा टूटकर गिरता है तो कृत्रिम झील का पानी तबाही बनकर निचले इलाकों में बह निकलेगा। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षाबलों को मुस्तैद कर दिया है।

पहाड़ खिसकने से नदी में जमा हुआ भारी मलबा

अचानक आ सकती है विनाशकारी बाढ़

निचले इलाकों में अलर्ट, नदी किनारे न जाने की हिदायत

दार्चुला जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चौलानी नदी के निचले इलाकों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर रहने या किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे नदी के किनारों के पास न जाएं। आपदा प्रबंधन टीमों और स्थानीय सुरक्षा बलों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अनहोनी पर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके।

प्रशासन ने जारी किए इमरजेंसी नंबर

मुख्यमंत्री खगराज भट्ट ने स्थिति का संज्ञान लेते हुए स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। प्रशासन ने आम नागरिकों की सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई अचानक बाढ़ में 1300 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि हजारों लोग अब भी लापता हैं। वह स्थान दार्चुला से लगभग 500 किलोमीटर की हवाई दूरी पर है, लेकिन उस त्रासदी की भयावहता को देखते हुए इस बार प्रशासन कोई भी लापरवाही नहीं बरत रहा है।