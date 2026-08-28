Nepal Floods 2026 : फिर आ सकती है तबाही! तिब्बत में एक और झील टूटी, दूसरी बाढ़ की आशंका, नेपाल पुलिस के अलर्ट के बाद पहाड़ों की ओर भागे लोग

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद एक बार फिर खतरे की घंटी बज गई है। शुक्रवार को नेपाल में बाढ़ को लेकर नया अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि तिब्बत की तरफ एक और झील टूट गई है, जिसके बाद पानी का बहाव बढ़ने की आशंका जताई गई है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है।

तिब्बत में फिर टूटी झील, बढ़ा खतरा

नए अलर्ट के मुताबिक तिब्बत की तरफ से पानी का बहाव एक बार फिर बढ़ रहा है। इससे नेपाल के सीमावर्ती और निचले इलाकों में बाढ़ की दूसरी लहर का खतरा पैदा हो गया है। नेपाली पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है।

धडिंग जिले में पुलिस लगातार लोगों को संवेदनशील इलाकों से हटाने में जुटी है। स्थानीय लोगों से घरों का जरूरी सामान और खाने-पीने की वस्तुएं लेकर ऊंचे और सुरक्षित इलाकों की ओर जाने की अपील की जा रही है।

लोगों से आसपास के लोगों को भी अलर्ट करने की अपील

प्रशासन की ओर से लगातार बाढ़ को लेकर घोषणाएं की जा रही हैं। लोगों से कहा गया है कि वे खुद सुरक्षित स्थान पर जाने के साथ-साथ आसपास रहने वाले लोगों को भी खतरे की जानकारी दें और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने में मदद करें।

यह नया अलर्ट ऐसे समय आया है जब नेपाल में पहले आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान जारी था। ताजा खतरे को देखते हुए बचाव एवं राहत टीमों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और कुछ स्थानों पर रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ है।