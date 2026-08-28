Rajgarh Bus Accident : राजगढ़ में बड़ा स्लीपर बस हादसा, 4 यात्रियों की मौत, ब्रिज पर तिरछी हुई बस, नीचे गिरे यात्री

मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में रक्षाबंधन के दिन बड़ा सड़क हादसा हो गया। एबी रोड पर ब्यावरा के भोपाल बायपास के पास एक स्लीपर कोच बस घुमावदार ब्रिज पर हादसे का शिकार हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में 4 यात्रियों की मौत की सूचना है, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं।

बताया जा रहा है कि करीब 90 डिग्री के घुमावदार ब्रिज पर स्लीपर बस अचानक तिरछी हो गई और सड़क पर रगड़ाते हुए आगे बढ़ती चली गई। बस के ऊपरी हिस्से में सो रहे यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला। इस दौरान कई यात्री बस के शीशे टूटने के बाद नीचे जा गिरे।

सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने देखा हादसा

हादसा सुबह करीब 7:35 बजे हुआ। उस समय आसपास के लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे। प्रत्यक्षदर्शी एडवोकेट अंकुर राजन के मुताबिक, उन्होंने अपनी आंखों के सामने बस से तीन यात्रियों को ऊपरी बर्थ से शीशा टूटने के बाद नीचे गिरते देखा।

हादसा देखते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। हालांकि, प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि सूचना देने के बाद भी एंबुलेंस को पहुंचने में करीब 30 मिनट लग गए। स्थानीय लोगों ने इस दौरान घायलों की मदद की।

बस से नीचे गिरते गए यात्री

घुमावदार ब्रिज पर बस के तिरछे होकर रगड़ाने के कारण ऊपर की बर्थ पर सो रहे यात्रियों में अफरातफरी मच गई। कई यात्री बस के अंदर से नीचे गिर गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। महिला और बच्चे भी बदहवास नजर आए।

पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया।

त्योहार पर घर लौट रहे थे यात्री

बताया जा रहा है कि बस में सवार यात्री रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए अपने-अपने घर जा रहे थे। त्योहार के दिन हुए इस दर्दनाक हादसे ने यात्रियों और उनके परिजनों को झकझोर दिया। हादसे की सूचना मिलने के बाद कुछ परिजन अस्पताल भी पहुंच गए हैं। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। हादसा किस वजह से हुआ और बस में कितने यात्री सवार थे, इसकी विस्तृत जानकारी जांच के बाद सामने आएगी।